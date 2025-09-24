Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 सितंबर 2025: आज 24 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 24 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
तृतीया - पूर्ण रात्रि तक
नक्षत्र
चित्रा - 04:16 पी एम तक
योग
इन्द्र - 09:03 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:10 ए एम
सूर्यास्त- 06:16 पी एम
चन्द्रास्त- 06:58 पी एम
चन्द्रोदय- 07:19 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 03:15 पी एम से 04:46 पी एम
यमगण्ड-09:12 ए एम से 10:42 ए एम
गुलिक- 12:13 पी एम से 01:44 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:22 ए एम
शुभ योग
रवि योग- 04:16 पी एम से 06:11 ए एम, सितम्बर 25