scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 अक्टूबर 2025: आज 23 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 23 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 23 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक

तिथि 
द्वितीया - 10:46 पी एम तक

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 22 अक्टूबर 2025, दिन- बुधवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 22 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
आज 21 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
आज 20 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 19 अक्टूबर 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 

नक्षत्र
विशाखा - 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 तक

योग 
आयुष्मान् - 05:00 ए एम, अक्टूबर 24 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:27  ए एम
सूर्यास्त- 05:43 पी एम 
चन्द्रोदय- 07:57 ए एम
चन्द्रास्त-06:34 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 01:30 पी एम से 02:54 पी एम
यमगण्ड-06:27 ए एम से 07:51 ए एम
गुलिक- 09:16 ए एम से 10:41 ए एम

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:45 ए एम से 05:36 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:28 पी एम
विजय मुहूर्त- 01:58 पी एम से 02:43 पी एम

शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग-    04:51 ए एम, अक्टूबर 24 से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24
रवि योग- 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement