Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 अक्टूबर 2025: आज 23 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 23 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- कार्तिक

तिथि

द्वितीया - 10:46 पी एम तक

नक्षत्र

विशाखा - 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 तक

योग

आयुष्मान् - 05:00 ए एम, अक्टूबर 24 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:27 ए एम

सूर्यास्त- 05:43 पी एम

चन्द्रोदय- 07:57 ए एम

चन्द्रास्त-06:34 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 01:30 पी एम से 02:54 पी एम

यमगण्ड-06:27 ए एम से 07:51 ए एम

गुलिक- 09:16 ए एम से 10:41 ए एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 04:45 ए एम से 05:36 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:28 पी एम

विजय मुहूर्त- 01:58 पी एम से 02:43 पी एम

शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि योग- 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24

रवि योग- 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24

---- समाप्त ----