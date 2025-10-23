Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 अक्टूबर 2025: आज 23 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 23 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
द्वितीया - 10:46 पी एम तक
नक्षत्र
विशाखा - 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 तक
योग
आयुष्मान् - 05:00 ए एम, अक्टूबर 24 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:27 ए एम
सूर्यास्त- 05:43 पी एम
चन्द्रोदय- 07:57 ए एम
चन्द्रास्त-06:34 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 01:30 पी एम से 02:54 पी एम
यमगण्ड-06:27 ए एम से 07:51 ए एम
गुलिक- 09:16 ए एम से 10:41 ए एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:45 ए एम से 05:36 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:28 पी एम
विजय मुहूर्त- 01:58 पी एम से 02:43 पी एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24
रवि योग- 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24