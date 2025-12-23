Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 दिसंबर 2025: आज 23 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 23 दिसंबर 2025
विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - पौष
अमांत - पौष
तिथि
शुक्ल पक्ष तृतीया- दिसंबर 22 10:52 AM- दिसंबर 23 12:13 PM
शुक्ल पक्ष चतुर्थी- दिसंबर 23 12:13 PM- दिसंबर 24 01:11 PM
नक्षत्र
श्रवण - दिसंबर 23 05:32 AM- दिसंबर 24 07:07 AM
धनिष्ठा - दिसंबर 24 07:07 AM- दिसंबर 25 08:18 AM
योग
व्याघात - दिसंबर 22 04:40 PM- दिसंबर 23 04:30 PM
हर्षण - दिसंबर 23 04:30 PM- दिसंबर 24 04:01 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 7:08 AM
सूर्यास्त - 5:43 PM
चन्द्रोदय - दिसंबर 23 9:36 AM
चन्द्रास्त - दिसंबर 23 8:43 PM
अशुभ काल
राहू - 3:04 PM- 4:23 PM
यम गण्ड - 9:47 AM- 11:06 AM
कुलिक - 12:25 PM- 1:45 PM
दुर्मुहूर्त - 09:15 AM- 09:57 AM, 11:05 PM- 11:59 PM
वर्ज्यम् - 09:48 AM- 11:30 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 12:04 PM- 12:47 PM
अमृत काल - 08:01 PM- 09:43 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:32 AM- 06:20 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग - दिसंबर 23 05:32 AM - दिसंबर 23 07:08 AM