Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 22 दिसंबर 2025: आज 22 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 22 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- पौष
तिथि
शुक्ल पक्ष द्वितीया- दिसंबर 21 09:11 AM- दिसंबर 22 10:52 AM
शुक्ल पक्ष तृतीया- दिसंबर 22 10:52 AM- दिसंबर 23 12:13 PM
नक्षत्र
उत्तराषाढ़ा- दिसंबर 22 03:36 AM- दिसंबर 23 05:32 AM
श्रवण- दिसंबर 23 05:32 AM- दिसंबर 24 07:07 AM
योग
ध्रुव- दिसंबर 21 04:35 PM- दिसंबर 22 04:40 PM
व्याघात- दिसंबर 22 04:40 PM- दिसंबर 23 04:30 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:08 AM
सूर्यास्त- 5:42 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 22 8:54 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 22 7:46 PM
अशुभ काल
राहू- 8:27 AM- 9:46 AM
यम गण्ड- 11:06 AM- 12:25 PM
कुलिक- 1:44 PM- 3:03 PM
दुर्मुहूर्त- 12:46 PM- 01:28 PM, 02:53 PM- 03:35 PM
वर्ज्यम्- 12:15 PM- 01:59 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:04 PM- 12:46 PM
अमृत काल- 10:37 PM- 12:20 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:32 AM- 06:20 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 22 03:36 AM- दिसंबर 22 07:08 AM
त्रिपुष्कर योग- दिसंबर 22 03:36 AM- दिसंबर 22 07:08 AM