scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 सितंबर 2025: आज 19 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 19 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang):

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 19 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
त्रयोदशी - 11:36 पी एम तक
चतुर्दशी

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 18 सितंबर 2025, दिन- गुरुवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 18 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
आज 17 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 16 सितंबर 2025, दिन- मंगलवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 16 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 

नक्षत्र
अश्लेशा - 07:05 ए एम तक
मघा

योग 
सिद्ध - 08:41 पी एम तक
साध्य

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:08 AM
सूर्यास्त- 06:21 PM 
चन्द्रोदय- 04:33 AM
चन्द्रास्त- 05:05 PM

अशुभ काल 
राहुकाल- 10:43 AM से 12:15 PM
यमगण्ड- 03:18 PM से 04:50 PM
गुलिक-     07:40 AM से 09:11 AM

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:34 AM से 05:21 AM
अमृत काल- 05:35 Am, सितम्बर 20 से 07:15 AM, सितम्बर 20
अभिजित मुहूर्त- 11:50 AM से 12:39 PM

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement