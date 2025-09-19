Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 सितंबर 2025: आज 19 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 19 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
त्रयोदशी - 11:36 पी एम तक
चतुर्दशी
नक्षत्र
अश्लेशा - 07:05 ए एम तक
मघा
योग
सिद्ध - 08:41 पी एम तक
साध्य
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:08 AM
सूर्यास्त- 06:21 PM
चन्द्रोदय- 04:33 AM
चन्द्रास्त- 05:05 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 10:43 AM से 12:15 PM
यमगण्ड- 03:18 PM से 04:50 PM
गुलिक- 07:40 AM से 09:11 AM
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:34 AM से 05:21 AM
अमृत काल- 05:35 Am, सितम्बर 20 से 07:15 AM, सितम्बर 20
अभिजित मुहूर्त- 11:50 AM से 12:39 PM