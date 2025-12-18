Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 दिसंबर 2025: आज 18 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 18 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी - 04:59 ए एम, दिसम्बर 19 तक
नक्षत्र
अनुराधा - 08:07 पी एम तक
योग
धृति - 03:06 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:08 AM
सूर्यास्त- 5:28 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 19 6:33 AM
चन्द्रास्त- 3:53 PM
अशुभ काल
राहू- 01:35 पी एम से 02:53 पी एम
यम गण्ड- 07:08 ए एम से 08:26 ए एम
गुलिक- 09:43 ए एम से 11:00 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:35 ए एम से 11:16 ए एम, 02:42 पी एम से 03:24 पी एम
वर्ज्यम्- 02:21 ए एम, दिसम्बर 19 से 04:08 ए एम, दिसम्बर 19
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:38 पी एम
अमृत काल- 08:27 ए एम से 10:14 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:19 ए एम से 06:13 ए एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 07:08 ए एम से 08:07 पी एम