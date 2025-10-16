Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 अक्टूबर 2025: आज 16 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 अक्टूबर 2025

पंचांग- 16 अक्टूबर 2025

aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 16 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन

तिथि
कृष्ण पक्ष दशमी - 10:35 ए एम तक

नक्षत्र
अश्लेशा - 12:42 पी एम तक

योग
शुभ - 02:11 ए एम, अक्टूबर 17 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:22 AM
सूर्यास्त- 5:50 PM
चन्द्रोदय- 02:28 AM, अक्टूबर 17
चन्द्रास्त-03:08 PM

अशुभ काल
राहू- 01:32 पी एम से 02:58 पी एम
यम गण्ड- 06:22 ए एम से 07:48 ए एम
गुलिक- 09:14 ए एम से 10:40 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:12 ए एम से 10:58 ए एम, 02:47 पी एम से 03:33 पी एम
वर्ज्यम- 01:20 ए एम, अक्टूबर 17 से 03:01 ए एम, अक्टूबर 17

शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त-04:42 ए एम से 05:32 ए एम 
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:29 पी एम

