scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 नवंबर 2025: आज 11 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 11 November 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 11 नवंबर 2025

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 11 नवंबर  2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त

तिथि 
सप्तमी - 11:08 पी एम तक
अष्टमी

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 10 नवंबर 2025, दिन- सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 10 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 9 नवंबर 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 9 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 8 नवंबर 2025, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 

नक्षत्र
पुष्य - 06:17 पी एम तक
अश्लेशा

योग 
शुभ - 09:44 ए एम तक
शुक्ल

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:41 ए एम
सूर्यास्त- 05:29 पी एम
चन्द्रोदय- 11:20 पी एम
चन्द्रास्त- 12:32 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 02:47 पी एम से 04:08 पी एम
यमगण्ड- 09:23 ए एम से 10:44 ए एम
गुलिक- 12:05 पी एम से 01:26 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:27 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:55 ए एम से 05:48 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement