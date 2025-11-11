Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 नवंबर 2025: आज 11 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 11 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
सप्तमी - 11:08 पी एम तक
अष्टमी
नक्षत्र
पुष्य - 06:17 पी एम तक
अश्लेशा
योग
शुभ - 09:44 ए एम तक
शुक्ल
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:41 ए एम
सूर्यास्त- 05:29 पी एम
चन्द्रोदय- 11:20 पी एम
चन्द्रास्त- 12:32 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 02:47 पी एम से 04:08 पी एम
यमगण्ड- 09:23 ए एम से 10:44 ए एम
गुलिक- 12:05 पी एम से 01:26 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:27 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:55 ए एम से 05:48 ए एम