Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 सितंबर 2025: आज 9 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वितीया- सितंबर 08 09:12 PM – सितंबर 09 06:29 PM
कृष्ण पक्ष तृतीया- सितंबर 09 06:29 PM – सितंबर 10 03:38 PM
नक्षत्र
उत्तरभाद्रपदा- सितंबर 08 08:02 PM – सितंबर 09 06:07 PM
रेवती- सितंबर 09 06:07 PM – सितंबर 10 04:03 PM
योग
गण्ड- सितंबर 09 03:20 AM – सितंबर 09 11:58 PM
वृद्धि- सितंबर 09 11:58 PM – सितंबर 10 08:31 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:15 AM
सूर्यास्त- 6:32 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 09 7:40 PM
चन्द्रास्त- सितंबर 10 8:34 AM
अशुभ काल
राहू- 3:28 PM – 5:00 PM
यम गण्ड- 9:19 AM – 10:51 AM
कुलिक- 12:24 PM – 1:56 PM
दुर्मुहूर्त- 08:42 AM – 09:32 AM, 11:14 PM – 12:00 AM
वर्ज्यम्- 04:52 AM – 06:20 AM, 05:05 AM – 06:33 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:59 AM – 12:48 PM
अमृत काल- 02:07 PM – 03:36 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:39 AM – 05:27 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 09 06:15 AM- सितंबर 09 06:07 PM