Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 सितंबर 2025: आज 8 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 8 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज 8 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त

aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 8 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- भाद्रपद

तिथि 
प्रतिपदा - 09:11 पी एम तक

नक्षत्र
पूर्व भाद्रपद - 08:02 पी एम तक

योग 
धृति - 06:30 ए एम तक
शूल - 03:20 ए एम, सितम्बर 09 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:03 AM
सूर्यास्त- 06:34 PM 
चन्द्रोदय- 06:58 PM 
चन्द्रास्त- 6:24 AM

अशुभ काल 
राहुकाल- 07:37 ए एम से 09:11 ए एम
यमगण्ड- 10:45 ए एम से 12:18 पी एम
गुलिक-   01:52 पी एम से 03:26 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:53 ए एम से 12:44 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:17 ए एम
अमृत काल- 12:35 पी एम से 02:04 पी एम

---- समाप्त ----
