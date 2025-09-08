Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 सितंबर 2025: आज 8 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 8 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- भाद्रपद
तिथि
प्रतिपदा - 09:11 पी एम तक
नक्षत्र
पूर्व भाद्रपद - 08:02 पी एम तक
योग
धृति - 06:30 ए एम तक
शूल - 03:20 ए एम, सितम्बर 09 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:03 AM
सूर्यास्त- 06:34 PM
चन्द्रोदय- 06:58 PM
चन्द्रास्त- 6:24 AM
अशुभ काल
राहुकाल- 07:37 ए एम से 09:11 ए एम
यमगण्ड- 10:45 ए एम से 12:18 पी एम
गुलिक- 01:52 पी एम से 03:26 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:53 ए एम से 12:44 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:17 ए एम
अमृत काल- 12:35 पी एम से 02:04 पी एम