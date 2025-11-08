Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 नवंबर 2025: आज 8 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 8 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
तृतीया - 07:32 ए एम तक
चतुर्थी - 04:25 ए एम, नवम्बर 09 तक
नक्षत्र
मृगशिरा - 10:02 पी एम तक
आर्द्रा
योग
शिव - 06:32 पी एम तक
सिद्ध
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:38 ए एम
सूर्यास्त- 05:31 पी एम
चन्द्रोदय- 07:59 पी एम
चन्द्रास्त-09:49 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 09:21 ए एम से 10:43 ए एम
यमगण्ड- 01:26 पी एम से 02:48 पी एम
गुलिक- 06:38 ए एम से 08:00 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:53 ए एम से 05:46 ए एम