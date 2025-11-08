Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 नवंबर 2025: आज 8 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 8 नवंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त

कार्तिक - अमान्त

तिथि

तृतीया - 07:32 ए एम तक

चतुर्थी - 04:25 ए एम, नवम्बर 09 तक

नक्षत्र

मृगशिरा - 10:02 पी एम तक

आर्द्रा

योग

शिव - 06:32 पी एम तक

सिद्ध

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 06:38 ए एम

सूर्यास्त- 05:31 पी एम

चन्द्रोदय- 07:59 पी एम

चन्द्रास्त-09:49 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल- 09:21 ए एम से 10:43 ए एम

यमगण्ड- 01:26 पी एम से 02:48 पी एम

गुलिक- 06:38 ए एम से 08:00 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:53 ए एम से 05:46 ए एम



