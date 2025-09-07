Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 सितंबर 2025: आज लगेगा चंद्र ग्रहण, देखें कैसी रहेगी ग्रह नक्षत्रों की चाल

पंचांग 7 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
चतुर्दशी - 01:41 ए एम, सितम्बर 07 तक
पूर्णिमा
नक्षत्र
धनिष्ठा - 10:55 पी एम तक
शतभिषा
योग
अतिगण्ड - 11:52 ए एम तक
सुकर्मा
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:02 AM
सूर्यास्त- 06:37 PM
चन्द्रोदय- 05:52 PM
चन्द्रास्त- 05:19 AM, सितम्बर 07
अशुभ काल
राहुकाल- 05:25 PM से 07:05 PM
यमगण्ड- 12:26 PM से 02:06 PM
गुलिक- 03:46 PM से 05:25 PM
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:00 PM से 12:53 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:22 AM से 05:05 AM