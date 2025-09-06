scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 सितंबर 2025: आज 06 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 6 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज 06 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त

पंचांग- 6 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
चतुर्दशी - 01:41 ए एम, सितम्बर 07 तक

नक्षत्र
धनिष्ठा - 10:55 पी एम तक

योग 
अतिगण्ड - 11:52 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:01 AM
सूर्यास्त- 06:38 PM 
चन्द्रोदय- 05:16 PM 
चन्द्रास्त- 04:15 AM

अशुभ काल 
राहुकाल- 10:45 AM से 12:20 PM
यमगण्ड- 03:29 PM से 05:03 PM
गुलिक-     07:36 AM से 09:10 AM

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:54 AM से 12:45 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:30 AM से 05:16 AM
अमृत काल- 01:16 PM से 02:52 PM

---- समाप्त ----
