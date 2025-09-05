Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 सितंबर 2025: आज 05 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 05 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
त्रयोदशी - 03:12 ए एम, सितम्बर 06 तक
चतुर्दशी
नक्षत्र
श्रवण - 11:38 पी एम तक
धनिष्ठा
योग
शोभन - 01:53 पी एम तक
अतिगण्ड
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:01 AM
सूर्यास्त- 06:38 PM
चन्द्रोदय- 05:16 PM
चन्द्रास्त- 04:15 AM
अशुभ काल
राहुकाल- 10:45 AM से 12:20 PM
यमगण्ड- 03:29 PM से 05:03 PM
गुलिक- 07:36 AM से 09:10 AM
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:54 AM से 12:45 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:30 AM से 05:16 AM
अमृत काल- 01:16 PM से 02:52 PM