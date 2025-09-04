scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 सितंबर 2025: आज 4 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 4 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 4 सितंबर 2025

aaj_ka_panchang horoscope
पंचांग- 4 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख

तिथि
द्वादशी - 04:08 ए एम, सितम्बर 05 तक

नक्षत्र
उत्तराषाढा - 11:44 पी एम तक

योग
सौभाग्य - 03:22 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:00 ए एम
सूर्यास्त- 06:41 पी एम
चन्द्रोदय- 03:01 पी एम
चन्द्रास्त- 03:10 ए एम, सितम्बर 05

अशुभ काल
राहुकाल- 01:55 पी एम से 03:29 पी एम
यमगण्ड- 06:01 ए एम से 07:35 ए एम
गुलिक- 09:10 ए एम से 10:45 ए एम

शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:55 ए एम से 12:46 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:29 ए एम से 05:14 ए एम

