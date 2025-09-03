Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 सितंबर 2025: आज 3 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 सितंबर 2025

Aaj 3 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 3 सितंबर 2025

पंचांग- 3 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- ज्येष्ठ

अमांत- वैशाख

तिथि

दशमी - 03:53 ए एम, सितम्बर 03 तक

एकादशी

नक्षत्र

मूल - 09:51 पी एम तक

पूर्वाषाढा

योग

प्रीति - 04:40 पी एम तक

आयुष्मान्

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:00 ए एम

सूर्यास्त- 06:41 पी एम

चन्द्रोदय- 03:01 पी एम

चन्द्रास्त- 01:07 ए एम, सितम्बर 03

 

अशुभ काल

राहुकाल- 03:31 पी एम से 05:06 पी एम

यमगण्ड- 09:10 ए एम से 10:45 ए एम

गुलिक- 12:21 पी एम से 01:56 पी एम

 

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:55 ए एम से 12:46 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:29 ए एम से 05:14 ए एम

---- समाप्त ----
