Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 सितंबर 2025: आज 3 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 3 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
दशमी - 03:53 ए एम, सितम्बर 03 तक
एकादशी
नक्षत्र
मूल - 09:51 पी एम तक
पूर्वाषाढा
योग
प्रीति - 04:40 पी एम तक
आयुष्मान्
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:00 ए एम
सूर्यास्त- 06:41 पी एम
चन्द्रोदय- 03:01 पी एम
चन्द्रास्त- 01:07 ए एम, सितम्बर 03
अशुभ काल
राहुकाल- 03:31 पी एम से 05:06 पी एम
यमगण्ड- 09:10 ए एम से 10:45 ए एम
गुलिक- 12:21 पी एम से 01:56 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:55 ए एम से 12:46 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:29 ए एम से 05:14 ए एम