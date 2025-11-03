Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 नवंबर 2025: आज 3 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 3 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
कार्तिक - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
त्रयोदशी - 02:05 ए एम, नवम्बर 04 तक
चतुर्दशी
नक्षत्र
उत्तर भाद्रपद - 03:05 पी एम तक
रेवती
योग
हर्षण - 07:40 पी एम तक
वज्र
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:34 ए एम
सूर्यास्त- 05:34 पी एम
चन्द्रोदय- 03:54 पी एम
चन्द्रास्त- 04:57 ए एम, नवम्बर 04
अशुभ काल
राहुकाल-07:57 ए एम से 09:19 ए एम
यमगण्ड- 10:42 ए एम से 12:04 पी एम
गुलिक- 01:27 पी एम से 02:49 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:26 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:51 ए एम से 05:43 ए एम