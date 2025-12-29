Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 जनवरी 2026: आज 1 जनवरी 2026 का मुहूर्त, राहु काल, जानें 2026 के पहले दिन कैसी है ग्रह-नक्षत्रों की चाल

पंचांग- 1 जनवरी 2026

और पढ़ें

विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त

शक सम्वत - 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत - पौष

अमांत - पौष

तिथि

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी- जनवरी 01 01:48 AM- जनवरी 01 10:22 PM

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी- जनवरी 01 10:22 PM- जनवरी 02 06:53 PM

नक्षत्र

रोहिणी - जनवरी 01 01:30 AM- जनवरी 01 10:48 PM

म्रृगशीर्षा - जनवरी 01 10:48 PM- जनवरी 02 08:04 PM

योग

शुभ - Dec 31 09:13 PM- जनवरी 01 05:12 PM

शुक्ल - जनवरी 01 05:12 PM- जनवरी 02 01:06 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:12 AM

सूर्यास्त - 5:48 PM

चन्द्रोदय - जनवरी 01 3:35 PM

चन्द्रास्त - जनवरी 02 5:56 AM

अशुभ काल

राहू - 1:49 PM- 3:09 PM

यम गण्ड - 7:12 AM- 8:31 AM

कुलिक - 9:51 AM- 11:10 AM

दुर्मुहूर्त - 10:44 AM- 11:26 AM, 02:58 PM- 03:41 PM

वर्ज्यम् - 03:42 PM- 05:07 PM, 03:46 AM- 05:11 AM

Advertisement

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:09 PM- 12:51 PM

अमृत काल - 07:58 PM- 09:23 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:36 AM- 06:24 AM

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग - जनवरी 01 01:30 AM - जनवरी 01 07:12 AM

---- समाप्त ----