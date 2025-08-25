scorecardresearch
 

Feedback

Varaha Jayanti 2025: वराह जयंती आज, जानें महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Varaha Jayanti 2025: आज वराह जयंती है. हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती मनाई जाती है. भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह भगवान को समर्पित है.

Advertisement
X
वराह जयंती 2025 (Photo Credit: AI Generated)
वराह जयंती 2025 (Photo Credit: AI Generated)

Varaha Jayanti 2025: भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह भगवान की जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. इस साल यह त्योहार सोमवार, 25 अगस्त यानी आज मनाया जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है. माना जाता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

वराह जयंती 2025 तिथि

इस साल तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर होगी. इसका समापन 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर होगा. इस दिन पूजा का शुभ समय 25 अगस्त की दोपहर 1 बजकर 40 मिनट से शाम 4 बजकर 15 मिनट तक रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Ganpati Puja
गणेश चतुर्थी पर पंचदेवों के साथ करें श्रीगणेश की पूजा! 
These 3 zodiac signs are protected by Vishnu like an umbrella, life is safe
भादो की पहली एकादशी पर ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, पारण का समय भी जानें 
After 190 years, Rajarajeshwar Yoga on Janmashtami, money rain in 3 zodiac signs
क्यों जन्माष्टमी पर भगवान कृष्‍ण को 8 पहर लगाते हैं भोग? जानें वजह 
Lord krishna
'आरती कुंज बिहारी की...', जन्माष्टमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीकृष्ण की ये आरती और मंत्र 
Lord Krishna Janmashtami
काल कोठरी में जन्म, माता-पिता से अलगाव, जीवन भर संघर्ष... कैसी थी भगवान श्रीकृष्ण की कुंडली 

वराह जयंती का महत्व

ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करने से भक्तों को सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को परेशान करने वाले राक्षस हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया था. हिरण्याक्ष, भक्त प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्प का ही छोटा भाई था. हिरण्याक्ष भूमि माता को कैद करके पाताल लोक ले गया था. हिरण्याक्ष का वध कर भूमि को मुक्त कराने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया था. कहते हैं कि इस दिन पूजा करने से बुराइयों से छुटकारा मिलता है और जीवन खुशियों का आगमन होता है.

Advertisement

वराह जयंती पूजा विधि

इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा स्थापित करें. साथ ही धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें. इसके बाद हिरण्याक्ष वध की कथा का पाठ करें और पूजा के बाद भगवान विष्णु या वराह भगवान की आरती करें. मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ पूजा और व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है और जातक को जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement