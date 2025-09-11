Sharad Purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Sharad Purnima 2025: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ माना गया है. इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने का विधान है. शरद पूर्णिमा को सभी 12 पूर्णिमा में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर पूजा और दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

शरद पूर्णिमा 2025 की तिथि (Sharad Purnima 2025 Tithi & Shubh Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 06 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:23 बजे से होगी और इसका समापन अगले दिन 07 अक्टूबर 2025 को सुबह 09:16 बजे होगा. ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व इस साल 06 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.

शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व (Sharad Purnima 2025 Significance)

शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है. मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में दिव्य औषधीय गुण होते हैं. इसी कारण इस रात को दूध से बनी खीर चांदनी में रखी जाती है और अगले दिन इसका सेवन किया जाता है. जातक इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है और उसके शरीर और मन दोनों को शुद्धि एवं शक्ति मिलती है.

शरद पूर्णिमा पर करें उपाय (Sharad Purnima Upay)

आर्थिक तंगी से छुटकारा

यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्रीहरि और मां लक्ष्मी की पूजा करें. मां लक्ष्मी को कमल का फूल और एकाक्षी नारियल अर्पित करें. मान्यता है कि इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आर्थिक तंगी को दूर करती हैं.

धन वृद्धि का उपाय

धन में वृद्धि के लिए शरद पूर्णिमा की रात को 11 पीली कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के सामने रखें. अगले दिन इन्हें तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से घर-परिवार में कभी धन की कमी नहीं रहती और लक्ष्मी माता का वास होता है.

