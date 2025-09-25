scorecardresearch
 

Feedback

लक्ष्मण रेखा क्या है? न वाल्मीकि रामायण में जिक्र न मानस में वर्णन तो कहां से आया रामकथा में ये प्रसंग

रामकथा में सीताहरण के समय लक्ष्मण रेखा की लोकप्रिय कथा के विपरीत, तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता. लक्ष्मण रेखा वास्तव में एक प्राचीन तंत्र विद्या का हिस्सा है, जिसे लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए खींचा था. यह विद्या सोमतिति कहलाती है, जो एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बनाती है.

Advertisement
X
वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं मिलता है (Photo- Gemini)
वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं मिलता है (Photo- Gemini)

रामकथा में जब सीता हरण का प्रसंग आता है, तबके लिए यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि, लक्ष्मण ने पर्ण कुटी के चारों ओर अपने गांधारी धनुष के बाण से एक रेखा खींच दी थी. उन्होंने इस रेखा को मंत्र से बांध दिया था और सीता से कहा था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वह इस रेखा को पार न करें और बाहर न आएं. लक्ष्मण श्रीराम की सहायता के लिए चले जाते हैं, पीछे रावण आता है और साधु वेश में सीता का हरण कर ले जाता है. हम सभी की सामान्य जानकारी में यही कथा है.

मानस के सीता हरण प्रसंग में नहीं है लक्ष्मण रेखा का जिक्र
लेकिन, यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामचरित मानस में संत तुलसीदास ने सीता हरण के समय किसी लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं किया है. वहां वह लिखते हैं कि जब सीताजी ने मारीच की कपटी आवाज में हाय लक्ष्मण, हाय सीता सुना तो वह विचलित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण को श्रीराम की सहायता के लिए जाने को कहा. जब लक्ष्मण ने उन्हें छोड़कर जाने से मना किया तब सीताजी लक्ष्मण को बुरे वचन कहने लगीं. तब लक्ष्मण को जाना ही पड़ा. इस स्थिति में वह सीताजी को वन, दिशाओं और वन के देवताओं को सौंपकर श्रीराम जी की ओर चले. 

जाहु बेगि संकट अति भ्राता। लछिमन बिहसि कहा सुनु माता॥
भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परइ कि सोई॥2॥
भावार्थ : तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मणजी ने हंसकर कहा- हे माता! सुनो, जिनके भ्रृकुटि विलास (भौं के इशारे) मात्र से सारी सृष्टि का लय (प्रलय) हो जाता है, वे श्री रामजी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं?॥2॥

सम्बंधित ख़बरें

Pitru Paksha 2025
क्यों पितृपक्ष में कौवे को देते हैं भोजन? जानें एक श्राप कैसे इस जीव के लिए बना वरदान 
Ravi Dubey, Sargun Mehta
37 साल की हुई एक्ट्रेस, पति ने बांहों में लेकर लुटाया प्यार, बोला- तुमने मेरी जिंदगी... 
Sunny deol wraps up Ramayana part 1 shoot
सनी देओल ने खत्म की रणबीर कपूर की 'रामायणम्' की शूटिंग, कब रिलीज होगी फिल्म? 
Ranbir Kapoor
रामायण मूवी के 'Ram' रणबीर कपूर ने यहां लगाया करोड़ों का दांव, शेयर करा रहा तगड़ी कमाई  
Ramayanam movie Sugreev and Bali
इस योद्धा की माता पहले थीं पुरुष! रामायण का वो पात्र जिसका किरदार निभाएंगे अमित सियाल 
Advertisement

मरम बचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लछिमन मन डोला॥
बन दिसि देव सौंपि सब काहू। चले जहां रावन ससि राहू॥3॥

भावार्थ : इस पर जब सीताजी कुछ मर्म वचन (हृदय में चुभने वाले वचन) कहने लगीं, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मणजी का मन भी चंचल हो उठा. वे माता सीता को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले, जहां रावण रूपी चन्द्रमा के लिए राहु रूप श्री रामजी थे॥3॥

इस वर्णन में लक्ष्मण रेखा का जिक्र कही नहीं है. हालांकि यही संत तुलसी मंदोदरी के मुख से लंकाकांड में लक्ष्मण रेखा का जिक्र करवा देते हैं.

"कंत समुझि मन तजहु कुमति ही।
सोई न समर तुम्हहि रघुपति ही।।
रामानुज लघु रेख खचाई।
सोउ नहिं नाधेहु असि मनुसाई"।। (श्रीरामचरितमानस लंकाकाण्ड ३६-१)

लंकाकांड में मंदोदरी करती है जिक्र
लंकाकांड में मंदोदरी रावण को सीताहरण और श्रीराम से युद्ध की बात ठान लेने पर पर उलाहना देती है. वह कहती है 'हे कांत! ये कुबुद्धि को छोड़ दो. आपका रघुनाथजी से युद्ध करना शोभा नहीं देता. उनके छोटे भाई ने जरा-सी रेखा खींच दी थी, तो उसे आप लांघ नहीं सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है.'

इसलिए लक्ष्मण रेखा को लेकर जो भी बातें वह अस्पष्ट हैं. क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की रामायण में भी सीताहरण के प्रसंग में लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है. वहां भी यही लिखा है कि सीताजी के कहे गए क्रोध भरे वचन सुनकर ही लक्ष्मण बहुत भारी मन से श्रीराम को खोजने के लिए वन में गए. उधर रावण सीता को अकेली देखकर साधु वेश में आया और फिर बातों ही बातों में उनका हरण कर ले गया.

Advertisement

काकभुशुंडि रामायण से लक्ष्मण रेखा की मान्यता!
हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा का जिक्र काकभुशुंडि रामायण से आया है. दरअसल काकभुशुंडि कौवे के रूप में एक ऋषि हैं, जो अमर हैं और इसी धरती पर हर कल्प में निवास करते हैं. उन्होंने 14 कल्पों में कई बार रामकथा देख रखी है, हर बार ऐसी रामकथा में ऐसे ही प्रसंग चलते है, बस उनका कलेवर थोड़ा-थोड़ा बदलता रहता है. उनकी ऐसी ही किसी कथा में लक्ष्मण रेखा का जिक्र जरूर है जो लक्ष्मणजी ने सीता जी के लिए किसी कल्प में खींची होगी.

तंत्र विद्या का हिस्सा है लक्ष्मण रेखा

हालांकि यह बस एक लोकमान्यता है. असल में लक्ष्मणजी ने जो रेखा खींची वह तंत्र विद्या का हिस्सा है. लक्ष्मण की पहचान सिर्फ श्रीराम के भाई के तौर पर नहीं है, बल्कि वह अपने आप में बड़े बलशाली, मायावी, कई विद्याओं को जानने वाले और रहस्यमय व्यक्तित्व के धनी हैं.

लक्ष्मण की गिद्ध जैसी दृष्टि है, इसलिए वह कई कोस दूर से ही धूल के गुबार से ही पहचान लेते हैं कि किस राज्य की सेना बढ़ रही है. भरत जब सेना और समाज सहित पंचवटी पहुंचते हैं, तो लक्ष्मण ने उन्हें बहुत दूर से और बहुत पहले ही देख लिया था.

Advertisement

तंत्र विद्या में थी लक्ष्मण की रुचि
असल में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने गूढ़ ज्ञान लिया था, लेकिन लक्ष्मण की विशेष रुचि तंत्र में थी. वहीं, जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे, तब उन्होंने दोनों भाइयों को बला और अतिबला का ज्ञान दिया था. श्रीराम ने इस दौरान दोनों विद्याएं सीख ली थीं, लेकिन लक्ष्मण लगातार अभ्यास से करते रहे थे. जहां श्रीराम को मोहिनी विद्या, धूम्र विद्या, जल और वायु के प्रवाह की विद्या आती सीख ली थीं तो वहीं लक्ष्मण ने अतिबला विद्या में भूख, प्यास, नींद, थकान और कामेच्छा इन चारों पर नियंत्रण करना सीखा.

वह पशुओं-पक्षियों और भौरों की बातें भी समझ लेते थे और इस तरह वह शकुन विचार (अपशकुन) आदि में भी माहिर थे. हवा के रुख को देखकर बुरी आहट पहचान लेते थे. असल में श्रीराम के साथ लक्ष्मण का आना अनिवार्य ही था, क्योंकि जिस कार्य को साधने निकले थे, बिना लक्ष्मण के वह हो ही नहीं सकता था.

प्राचीन सोमतिति विद्या में शामिल है ऐसा तांत्रिक रेखा
अब बात आती है लक्ष्मण रेखा की. असल में वह रेखा लक्ष्मण जी ने खींची इसलिए उसे लक्ष्मण रेखा कहा गया, लेकिन वह वास्तविकता में प्राचीन सोमतिति विद्या है. इसमें मंत्रों के जरिए एक काल्पनिक और अदृश्य वातावरण तैयार कर दिया जाता है, जिसमें वायुमंडल की ऊर्जा को वृत्त (एक गोल घेरे) के केंद्र में बांध दिया जाता है. यह एक तरह से स्थापित अग्नि चक्र हो जाता है, जिसकी लपटें वृत्त के बाहर की ओर निकलती रहती हैं,  अगर कोई इसमें बाहर से प्रवेश करना चाहे तो वह भस्म हो सकता है. 

Advertisement

आज लेजरबीम जिस तरीके से काम करती हैं,वह प्राचीन सोमतिती विद्या का ही मिलता-जुलता आधुनिक रूप है. 

महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में सीखी थी विद्या
एक लोककथा में आता है कि जब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में सप्तर्षियों का मंडल आया तब उन्होंने पूछा कि महाराज दशरथ के दोनों पुत्र क्या-क्या सीख चुके हैं, तब विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि बड़े राजकुमार राम ने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान सीख लिया है. इस दौरान उन्होंने देखा कि लक्ष्मण की मुद्रा बहुत भयानक दिख रही है और वह दीपक की लौ को एकटक देख रहे हैं. उन्होंने पूछा कि ये छोटे राजकुमार किस विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, तब वह बताते हैं कि ये सभी गुप्त विद्याओं को रुचि लेकर सीखते हैं और उसका दिनों-दिन अभ्यास करते रहते हैं. यह वायु सोखकर उससे ही पोषण पा सकते हैं. अग्नि को प्रभावहीन कर सकते हैं और कई रेखीय बंध बना सकते हैं. लक्ष्मण ने सोमतिति विद्या भी सीख ली है.

श्रीकृष्ण ने महाभारत में किया था सोमतिति विद्या का प्रयोग
सोमतिति विद्या का प्रयोग श्रीकृष्ण को भी आता था. उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि को सोमतिति विद्या के चक्र में बांध दिया था, ताकि कोई भी दिव्यास्त्र इसकी परिधि से बाहर न जा सके और उनके नुकसान  को कम से कम किया जा सके. सोमतिति विद्या को जानने वालों में महर्षि दधीचि, महर्षि दुर्वासा और महर्षि शांडिल्य भी थे.

Advertisement

महर्षि दुर्वासा ने इस विद्या का प्रयोग श्रीकृष्ण के शरीर पर किया था, जिसके कारण श्रीकृष्ण के शरीर पर किसी भी अस्त्र-शस्त्र का असर नहीं होता था, सिर्फ श्रीकृष्ण के पैर का तलवा इस विद्या से बचा रह गया था, जहां बहेलिए का तीर आकर लगा और श्रीकृष्ण वैकुंठ धाम वापस गए थे. भागवत कथा में इसका जिक्र आता है. हालांकि सोमतिति विद्या का जिक्र वहां भी नहीं है, बल्कि उसे एक अभिमंत्रित खीर के जरिए बताया गया है, जिसे ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में श्रीकृष्ण के ऊपर उड़ेल दिया था.

लक्ष्मण इस विद्या के जानकार थे और उन्होंने इसके जरिए ही सीता की रक्षा करने की कोशिश की थी जो कि विफल रही.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement