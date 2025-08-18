Lalita Saptami 2025: कब है ललिता सप्तमी? जानें क्या है इसका महत्व, पूजन विधि और सही तारीख

Lalita Saptami 2025: हिंदू धर्म में भाद्रपद मास का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है क्योंकि इसमें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और गणेश उत्सव जैसे कई तीज-त्योहार आते हैं. भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी तिथि को ललिता सप्तमी मनाए जाती है. यह दिन ललिता देवी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो राधा रानी और भगवान कृष्ण की सखी हैं.

कब है ललिता सप्तमी 2025?

हर साल ललिता सप्तमी, राधाष्टमी से एक दिन पहले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है. इस वर्ष ललिता सप्तमी का पर्व 30 अगस्त 2025, शनिवार को मनाया जाएगा.

ललिता सप्तमी का महत्व

ललिता सप्तमी श्री ललिता देवी का जन्म दिवस है. इसलिए ललिता सप्तमी श्री ललिता देवी के सम्मान में मनाई जाती है. देवी ललिता को राधा जी के प्रति सबसे समर्पित गोपी माना गया है. राधा और कृष्ण के प्रेम और रासलीला में ललिता का बहुत योगदान माना जाता है. ललिता सप्तमी के दिन देवी ललिता की पूजा करने से देवी राधा और भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और जीवन में प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

ललिता सप्तमी पूजन विधि

प्रातःकाल स्नान करके भगवान गणेश, राधा रानी और श्रीकृष्ण का ध्यान करें. इस दिन देवी ललिता, राधा-कृष्ण या शालिग्राम की विधि-विधान से पूजा करें. इसके बाद घी का दीपक जलाकर चावल, नारियल, हल्दी, चंदन, फूल, गुलाल, दूध आदि अर्पित करें. फिर मिठाई का भोग लगाएं. इस दिन विशेष रूप से मालपुए का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है. अंत में जल का अर्घ्य दें और दाहिने हाथ में मौली या लाल धागा बांधें.

