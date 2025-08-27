श्रीगणेश का जन्म कैसे हुआ... पार्वती के उबटन, शिवजी के वरदान या फिर अवतार, जानिए कितनी हैं कथाएं

देशभर में गणेश चतुर्थी के उत्सव के धूम है. जगह-जगह पंडाल में गणपति विराजमान हैं और उनकी पूजा की जा रही है. मोदक का प्रसाद बंट रहा है. उत्तर भारतीय आरती शैली से अलग मराठी भाषा की उनकी प्रसिद्ध प्रचलित आरती 'जय देव-जय देव' हर ओर गुंजायमान है. ढोल-ताशे बज रहे हैं. घरों में भी गणपति बैठे हैं और चतुर्थी का यह दिवस जो 20 साल पहले तक उत्तर भारतीय महिलाओं के लिए एक सामान्य व्रत की ही तरह हुआ करता था, अब पूरी तरह एक आयोजन में बदल चुका है.

व्यापक हैं श्रीगणेश की मान्यताएं

भारतीय समाज में बालरूप में पूजन के लिए दो देवताओं की मान्यता बहुत है. एक हैं श्रीकृष्ण और दूसरे हैं श्रीगणेश. श्रीकृष्ण का लड्डू गोपाल स्वरूप तो लोककथाओं में रच-बसकर उत्तर से दक्षिण तक व्यापक रूप से फैला हुआ है. जहां उत्तर में वह यशोदा नंदन, बाल-गोपाल, लड्डू गोपाल, माखनचोर आदि हैं तो वहीं दक्षिण में वह गुरुवायुर अप्पन स्वामी हैं, जिनकी बालरूप में ही पूजा की जाती है. संतान प्राप्ति के लिए मांगी जाने वाली वहां एक आम मनोकामना है, जिसमें वह जो कहते हैं उसका अर्थ कुछ ऐसा है कि 'हे गुरुवायुर अप्पन स्वामी, आप बालरूप में आकर हमारे आंगन में खेलो.'

राजधानी दिल्ली के दिल में में मौजूद श्रीउत्तरागुरुवायुर अप्पन मंदिर (जो केरल के त्रिशूर जिले के असल मंदिर की प्रतिकृति है) में आने वाले दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग अक्सर ऐसी कामना करते दिख सकते हैं. मंदिर के सेवायत भी इसकी पुष्टि करते हैं.

श्रीगणेश के बालरूप का भी है सुंदर वर्णन

इसी मंदिर की एक दिशा में श्रीगणेश भी विराजमान हैं, लेकिन उनका स्वरूप भी बालक का ही है. दक्षिण भारत में गणेशजी की मान्यता और पूजा मुरुगन (कार्तिकेयः शिव-पार्वती के बड़े पुत्र) के छोटे भाई के तौर पर है. जहां मुरुगन देव सेनापति हैं, गंभीर हैं, बड़े-बड़े असुरों के संहारक हैं और बहुत मर्यादित हैं, वहीं छोटे भाई गणेश नटखट हैं, मां के दुलारे हैं.

बुद्धि और चातुर्य में भी आगे हैं और सबके मन को मोहने वाले हैं. बिल्कुल भारतीय मध्यमवर्गीय परिवार वाली एक संकल्पना की तरह, जहां बड़ा भाई पिता का रूप होता है, इसलिए मर्यादा में रहना उसका स्वभाव बन जाता है और छोटा भाई मां का दुलारा है इसलिए वयस्क हो जाने पर भी उसकी चपलता नहीं जाती है. बलराम और श्रीकृष्ण, कार्तिकेय और श्रीगणेश इसी तरह के भाइयों वाले जोड़े हैं. संतान की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु मुरुगन से भी उनके छोटे भाई की सी चपलता वाली संतान की मनोकामना मांग लेते हैं.

क्या गणेश जी के जन्म या प्राकट्य उत्सव है चतुर्थी?

खैर, चतुर्थी पर लौटते हैं. तो जिस तरह से जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव है. माना जाता है कि गणेश चतुर्थी यानि कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी भी इसी तरह से गणेश जी के जन्म का उत्सव है. हालांकि यह मान्यता हर तरफ एक जैसी नहीं है. क्योंकि श्रीकृष्ण के जन्म की बात इसलिए भी स्वीकार्य है क्योंकि महाभारत के मौसल पर्व में उनके महाप्रयाण (धरती से गोलोक या वैकुंठ वापसी) का वर्णन है, लेकिन श्रीगणेश के ऐसे किसी प्रसंग का जिक्र नहीं मिलता है.

राम चरित मानस में क्या लिखा है?

इसलिए उनके अवतार वाले जन्म के बजाय उनके प्राकट्य की कथाएं अधिक मान्य हैं. हालांकि श्रीराम और श्रीकृष्ण के जन्म को भी भक्त कवियों ने प्राकट्य ही कहा है. संत तुलसीदास ने राम चरित मानस में लिखा है, 'भए प्रगट कृपाला दीनदयाला...' और यही बाबा तुलसी जब मानस में शिव-पार्वती के विवाह का वर्णन करते हैं तो बालकांड का 100वां दोहा देखिए, वहां गणेश जी का जिक्र किस तरह से करते हैं.

'मुनि अनुसासन गणपतिहि पूजेउ संभु भवानी।

कोउ सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जिय जानि।' ।।100।।

(अर्थः मुनियों के कहने पर शिव और पार्वती ने गणेश जी की पूजा की थी. कोई भी इससे संशय न करे, क्योंकि गणेश जी अनादि हैं और विवाह के समय वे शिव-पार्वती से पहले के देवता थे.)

प्रसंग है कि शिव-पार्वती विवाह हो रहा है. विवाह ठीक तरह से संपन्न हो इसलिए ऋषियों-ब्राह्मणों के कहने के अनुसार शिव जी ने विघ्नविनाशक गणेश जी की पूजा की. सवाल उठता है कि माता-पिता का ही विवाह हो रहा है तो अपने ही विवाह में वह अपने ही पुत्र की अग्रपूजा कैसे कर सकते हैं? तुलसीदास जानते हैं कि यह लिखने पर जनता संशय करेगी ही करेगी तो उन्होंने अपने इसी दोहे में बिना कुछ बताए संशय करने से मना कर दिया है. यही संशय इस सवाल को उठाता है कि आखिर श्रीगणेश का जन्म अथवा प्राकट्य कैसे हुआ है?

गणेश पुराण और श्रीगणेश का प्राकट्य

18 पुराणों से परे सनातन परंपरा में कुछ उपपुराण भी हैं. जिनमें गणेश जी को समर्पित एक विशेष पुराण बताया गया है, जिसका नाम ही गणेश पुराण है. इस पुराण में श्रीगणेश को ब्रह्म स्वरूप ही बताया गया है. इस पुराण की कथा भी नैमिषारण्य में सूत जी उसी तरह से सुनाते हैं, जैसे उन्होंने महाभारत, स्कंद पुराण व अन्य पुराण सुनाए थे. ऋषि उनसे पूछते हैं कि देवों में सबसे अग्रणी कौन हैं. तब सूत जी बताते हैं कि अक्षरों में सबसे प्रथम ओम के निराकार स्वरूप को ही प्रणव कहते हैं. इसी प्रणव में ब्रह्मा विष्णु महेश, अपने सत्व, रज और तम गुणों के साथ समाए हुए हैं. यह प्रणव जब साकार होते हैं तो श्रीगणेश हो जाते हैं. प्रथम होने के कारण यही प्रणव गणेश ही प्रथमेश यानी प्रथम देवता है.

चारों युगों में होता रहा है श्रीगणेश का प्राकट्य

इनका प्राकट्य चारों युगों में होता रहा है. सत्य युग में गणेश विनायक के रूप में प्रकट होते हैं. दसभुजा वाले विशाल, दानशील और वह सिंह पर सवार होते हैं. त्रेता युग में गणेश मयूरेश्वर के रूप में अवतरित होते हैं. उनकी छह भुजाएं हैं, उनका रंग श्वेत है, और वे मयूर पर सवार होते हैं. द्वापर युग में गणेश गजानन के रूप में प्रकट होते हैं. उनकी चार भुजाएं हैं, उनका रंग लाल है, और वे डिंक नामक चूहे पर सवार होते हैं. इस युग में वे शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं. कलियुग में गणेश धूम्रकेतु के रूप में प्रकट होते हैं. उनकी दो भुजाएं हैं, उनका रंग धुएं जैसा है, और वे घोड़े पर सवार होते हैं. इस युग में वे बर्बर सेनाओं से युद्ध करते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं.

इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि शिव-पार्वती के पुत्र के रूप में प्रकट होने की प्रचलित कथा द्वापर युग की शुरुआती कथा है. यहीं से उनका गजानन नाम भी आता है. इसके पहले उनके नाम विनायक, मंगल, शुभ, महोदर और महोत्कट हैं. दूसरी बात यह कि कलियुग में भी उनके अवतार का जिक्र है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि चारों युग कई-कई बार बीत चुके हैं. तो संभवतः यह इस कलियुग की नहीं बल्कि पहले के बीते हुए कलियुग की बात हो रही है.

देवी पार्वती के पुत्र रूप में प्राकट्य

गणेश जी के जन्म की एक सामान्य कथा जो सबसे अधिक प्रचलित है, वह पार्वती के उबटन से उत्पत्ति की आती है. जब शिवजी ने कामदेव को भस्म किया तब रति ने देवी पार्वती को श्राप दिया कि वह कभी कोख में अपनी संतान को धारण नहीं करेंगी. इस वजह से पार्वती की सभी संतानें शिव-शक्ति के मिलन से उत्पन्न हुई ऊर्जा को किसी अन्य के संरक्षण में देकर उनसे जन्म के जरिए प्राप्त की गईं. जैसे कार्तिकेय का ही जन्म छह कृत्तिकाओं के गर्भ से हुआ था. क्या इसे आज की आधुनिक सरोगेसी का एक रूप माना जा सकता है?

इसी तरह उन्होंने अपने समान गुण वाली एक कन्या की कल्पना की तो अशोक सुंदरी का जन्म हुआ. समय आने पर कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण दिशा में चले गए और अशोक सुंदरी तपस्या के लिए चली गईं. देवी पार्वती कैलाश पर अकेली रह गईं. तब उन्होंने एक दिन इसी शोक की अवस्था में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर परमशक्ति का ध्यान किया. पार्वती ने अपने हाथों में हल्दी का उबटन लगाया हुआ था. उन्होंने उससे निकले पिंड से एक आकृति बनाई और विचार करने लगी.

तब इसी पिंड से संसार में शुभता और पवित्रता के पोषक ने बालरूप में जन्म लिया, या यों कहें कि उनका प्राकट्य हुआ. इस तरह पार्वती प्रसन्न हुईं. बालक के प्रकट होते ही संसार की चाल बदल गई और हर तरफ एक नई नवीनता और उत्साह का संचार हो गया. इस परिवर्तन को देखकर ब्रह्मदेव समझ गए और कैलास पहुंचे. यहां उन्होंने देवताओं के साथ देवी पार्वती को पुत्र जन्म की बधाई दी और बालक का नाम विनायक रखा.

जब वह प्रकट हुए तब उनकी अवस्था चार वर्ष के बालक जैसी थी. जिस पर देवी पार्वती बहुत प्रेम लुटा रही थीं. बालरूप गणेश ने देवी पार्वती के कहने पर उन्हें वचन दिया वह सदा ही उनके पास रहेंगे. इसलिए देवी दुर्गा की हर प्रतिमा के साथ गणेश की मौजूदगी दिखाई देती है. यह कथा थोड़े बहुत अंतर के साथ मत्स्य पुराण और ब्रह्नवैवर्त पुराण में मिलती है.

गणेश चालीसा में प्राकट्य की कथा का वर्णन

गणेश चालीसा जो कि भगवान गणेश की पूजा में बहुत प्रचलित है, उसमें भी उनके प्राकट्य की पूरी कथा आती है. इसके अनुसार देवी पार्वती ने प्रकृति की परमसत्ता का बहुत कठिन तप किया. वह संतान सुख चाहती थीं. तब ब्रह्मांड नायक गणपति ही द्विज रूप में उनके सामने आए और उन्हें आशीष देकर कहा कि, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा और बुद्धि, चातुर्य के कारण प्रथम पूज्य कहलाऊंगा. आप इस पुत्र को बिना गर्भ के ही धारण करेंगी और इस पर अपनी ममता लुटाएंगी. इतना कहकर वह द्विज ओझल हो गए और थोड़ी ही देर में एक पालने में रोता हुआ शिशु प्रकट हुआ. इस तरह पार्वती की संतान पाने की इच्छा पूर्ण हुई.

एक समय गिरिराज कुमारी।

पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी॥

भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा।

तब पहुंच्यो तुम धरी द्विज रूपा॥

अतिथि जानी के गौरी सुखारी।

बहुविधि सेवा करी तुम्हारी॥

अति प्रसन्न हवै तुम वर दीन्हा।

मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा॥

मिलहि पुत्र तुहि, बुद्धि विशाला।

बिना गर्भ धारण यहि काला॥

गणनायक गुण ज्ञान निधाना।

पूजित प्रथम रूप भगवाना॥

अस कही अन्तर्धान रूप हवै।

पालना पर बालक स्वरूप हवै॥

बनि शिशु रुदन जबहिं तुम ठाना।

लखि मुख सुख नहिं गौरी समाना॥

सकल मगन, सुखमंगल गावहिं।

नाभ ते सुरन, सुमन वर्षावहिं॥



कैसे कटा गणेशजी का सिर?

इसी गणेश चालीसा में विनायक के सिर कटने का विवरण भी है. जिसमें कहा गया है कि शनि ने जब उनके शीष को अपनी दृष्टि से देखा तो शनि दोष लगने के कारण उनका शीष कट गया. हुआ ऐसा कि सभी देवता विनायक को देखने और बधाई देने पहुंचे लेकिन शनि उसे देखने नहीं रहे थे. तब देवी ने कहा- कि मेरे पुत्र जन्म पर आप प्रसन्न नहीं हैं? इस पर शनि ने धीरे से तिरछी नजर से विनायक को देखा और देवी को शुभकामनाएं दीं. लेकिन तिरछी नजर के कारण विनायक को वक्र दृष्टि का दोष लग गया. फिर यह मस्तक शिवजी से हुए विवाद में कट गया और तब भगवान विष्णु गजशीष लेकर आए, जिसे शिवजी ने लगाकर बालक विनायक को गणेश नाम दिया. यह कथा गणेश पुराण में भी बड़े विस्तार से आती है.

कश्यप और अदिति के पुत्र भी रहे हैं श्रीगणेश

लेकिन गणपति के प्राकट्य की इससे भी प्राचीन कथा सतयुग की है. जिसमें उन्होंने महोत्कट नाम से ऋषि कश्यप के घर में देवी अदिति के गर्भ से जन्म लिया था. इस तरह वह देवताओं के भाई हुए. उन्होंने इस अवतार में भगवान शिव से वरदान पाए दो असुरों देवांतक और नरांतक का वध किया था. इस तरह उन्होंने धरती पर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की और इंद्र को उनका इंद्रलोक वापस दिलवाया. इस तरह वह सभी देवगणों के गणाध्यक्ष भी बन गए और महोत्कट गणेश कहलाए.

लिंग पुराण में प्राकट्य की व्याख्या

लिंग पुराण में व्याख्या आती है कि महादेव शिव ने रुद्र रूप में पंचभूतों से ही पांच इंद्रियों के प्रतीक और इनके नियंत्रक के रूप में श्रीगणेश को निराकार से साकार रूप में प्रकट किया था. श्रीगणेश संसार के मूल हैं और ऊंकार का जाप करने पर कुंडिलिनी का मूलाधार चक्र ही सबसे पहले जागृत होता है. शिव ही योगीश्वर हैं और उन्होंने मूलाधार चक्र को सबसे पहले जागृत किया, उसे सामने लाए या प्रकट किया. इसलिए सहज वह गणेश यानी मूल आधार के पिता बन गए.

तो ये सभी हैं गणेशजी के प्राकट्य की कथा. कहने को यह कहानियां भर हैं. इन्हें सुना जा सकता है, विश्वास किया या नहीं किया जा सकता है, लेकिन असल में यह सभी कहानियां जीवन का मूल मंत्र हैं. गणेशजी कहीं जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन वह मनुष्य के भीतर ही उसकी आत्मा बनकर निवास करते हैं. हमने अपने विकार रूपी मैल को हटाएं तो हमारे भीतर भी गणेश प्रकट होंगे. हम अपनी ऊर्जा को पहचानें तो हम ही महोत्कट बन जाएंगे और हम अपने कार्यों में संसार का कल्याण सोचें तो विनायक हम ही होंगे. यह विचार यह सोच सबके हो जाएं तो देखिए संसार में शुभ-लाभ कैसे न होगा. जरूर होगा.

---- समाप्त ----