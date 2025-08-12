गर्लफ्रेंड, हॉस्टल और शराब... रात में सोया फिर सुबह उठा ही नहीं, सस्पेंस गहराया

राजस्थान के कोटा शहर में 29 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी फैला दी. युवक रात में एक महिला मित्र के साथ कोटा-बूंदी रोड स्थित एक हॉस्टल में ठहरा था. अगली सुबह जब महिला ने उसे जगाने की कोशिश की, तो वह बेहोश पड़ा मिला. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैसे हुआ पूरा मामला

नंता थाना प्रभारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान कोटा शहर के दादाबाड़ी क्षेत्र निवासी भंवर सिंह राजपूत के रूप में हुई है. रविवार रात करीब 9 बजे वह एक महिला मित्र के साथ शहर के कोटा-बूंदी रोड स्थित एक हॉस्टल में आया और एक कमरा बुक कराया. दोनों ने वहीं रात बिताई. सुबह जब महिला की नींद खुली, तो उसने भंवर सिंह को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. घबराई महिला ने हॉस्टल प्रबंधन को सूचना दी, जिसके बाद आनन-फानन में युवक को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रात में शराब पीने का दावा

न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक पुलिस के अनुसार, महिला ने पूछताछ में बताया कि रात को भंवर सिंह ने शराब पी थी. इसके बाद दोनों सो गए थे. सुबह उठाने पर जब वह नहीं हिला-डुला, तो उसे गंभीर अनहोनी का अंदेशा हुआ और तुरंत मदद बुलाई गई. अभी तक मौत का सटीक कारण सामने नहीं आया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. डॉक्टरों की टीम मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम कारण की पुष्टि करेगी. फिलहाल पुलिस सभी संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस का बयान और कानूनी कार्रवाई

नंता थाना प्रभारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि घटना के संबंध में बीएनएसएस की धारा 194 के तहत केस दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी. साथ ही, महिला से विस्तृत पूछताछ की जा रही है और उसके बयान लिखित रूप में लिए गए हैं.

मौत बनी चर्चा का विषय

यह घटना कोटा शहर में चर्चा का विषय बन गई है. एक युवक का महिला मित्र के साथ ठहरना और अगली सुबह मृत पाया जाना लोगों के बीच कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है. खासकर दादाबाड़ी क्षेत्र, जहां मृतक का घर है, वहां इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया.

संभावित कारणों पर पुलिस की जांच

पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है. शराब पीने के बाद शरीर पर इसके असर, किसी बीमारी का अचानक उभरना, या फिर कोई और कारण इन सबकी जांच की जा रही है. इसके लिए हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज, कमरे से बरामद सामान और मौके पर मिले साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है.

हॉस्टल प्रबंधन ने क्या बताया

हॉस्टल स्टाफ के अनुसार, भंवर सिंह और महिला रविवार रात करीब 9 बजे आए थे और सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने खाना बाहर से मंगवाया था और फिर अपने कमरे में चले गए. रात में किसी तरह की आवाज या विवाद की जानकारी स्टाफ को नहीं मिली.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मेडिकल बोर्ड द्वारा की जा रही पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मौत के पीछे की असल वजह का खुलासा होगा. पुलिस का मानना है कि यह रिपोर्ट जांच के लिए अहम होगी और इससे साफ हो सकेगा कि मौत स्वाभाविक कारणों से हुई या इसमें कोई संदिग्ध पहलू है.

परिवार में मातम, पुलिस की अपील

मृतक के परिवार को घटना की सूचना मिलते ही कोटा शहर के दादाबाड़ी क्षेत्र में मातम पसर गया. परिजन इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखें.

