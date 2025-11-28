scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्विटजरलैंड में कस्टडी और बिजनेसमैन से विवाद..., चित्तौड़गढ़ के युवक ने किया सुसाइड अटेम्प्ट, पिता की 'कैद' से जुड़ी थी पूरी कहानी

चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में युवक विष्णु ने घरेलू तनाव और लगातार दर्ज हो रहे कथित झूठे मुकदमों से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया. परिवार ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया.

Advertisement
X
युवक ने किया सुसाइड अटेम्प्ट, पिता की 'कैद' से जुड़ी है पूरी कहानी (Photo: itg)
युवक ने किया सुसाइड अटेम्प्ट, पिता की 'कैद' से जुड़ी है पूरी कहानी (Photo: itg)

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ इलाके में युवक ने जहर पीकर सुसाइड की कोशिश की. जानकारी के मुताबिक युवक घर में अकेला था तभी मौका पाकर उसने जहर पी लिया. कुछ देर में जब उसका छोटा भाई घर आया तो बिष्णु तड़प रहा था भाई की हालत बिगड़ती देख उसे चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल लेकर गया. डॉक्टर ने हालत गंभीर होने पर उदयपुर के एमबी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. घटना चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में बुधवार रात करीब 8 बजे की है.

विष्णु ने बताया कि उसके पिता मुकेश मेनारिया स्विट्जरलैंड में एक एनआरआई बिजनेसमैन के यहां 7 साल से कुक का कार्य कर रहे थे. बिजनेसमैन ने पिता को इंडिया नहीं आने दिया और बंदी बनाकर रखा. सरकार की मदद से बड़ी मुश्किलों से पिता को नवंबर 2024 में वापस इंडिया लाए थे. 3 महीने बाद वहां की सरकार ने बुला लिया. इसके बाद हमने बिजनेसमैन पर किडनैपिंग का केस लगाया था. इस केस में अब पिता स्विटजरलैंड सरकार की कस्टडी में है और बिजनेसमैन के खिलाफ केस लड़ रहे है. बिष्णु ने बताया कि इसका बदला लेने के लिए बिजनेसमैन उस पर एक के बाद एक झूठे मुकदमे करवा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

gun
मां बाप ने कहीं और तय कर दिया रिश्ता..., प्रेमिका को गोली मारकर युवक ने किया सुसाइड 
Husband wife
पत्नी का गला घोंटकर लिपस्टिक से लिखा सुसाइड नोट, फिर कर ली खुदकुशी  
श्रीसांवलिया सेठ के भंडार में रिकॉर्ड चढ़ावा. (Photo: Screengrab)
36 करोड़ कैश और सोना-चांदी... श्रीसांवलिया सेठ के भंडार ने तोड़े रिकॉर्ड 
सूरज को पीटने के मामले में विधायक ने दी सफाई.(Photo:Screengrab)
विधायक के 'गुंडों' ने तोड़ी हड्डियां, चुनावी वादे की रील बनाना पड़ा भारी 
श्रद्धालुओं और दुकानदारों में मारपीट, VIDEO 
Advertisement

जहर पीने से पहले विष्णु ने एक सुसाइड नोट भी लिखा. जिसमें उसने लिखा कि लगता है जिंदगी में कुछ नहीं बचा है. जिंदा लाश की तरह बना दिया है. झूठे केसों से बदनामी हो रही है. मैं सिर्फ 22 साल का हूं लेकिन लगता है , जिंदगी खत्म हो गई. आए दिन पुलिस का घर आना. हर दूसरे दिन दिल्ली में पेशी के लिए जाना. अब बर्दाश्त नहीं होता. मैंने कोई गुनाह नहीं किया. मेरे पापा को बिजनेसमैन ने लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा था. मैंने इंटरपोल की मदद से उन्हें बचाया. पापा को छोड़ने के डेढ़ करोड़ रुपए के दो चेक मांगे गए. हमने 75-75 लाख के दो चेक दिए.

फिर चेक बाउंस हुए तो हम पर केस कर दिया. एक रेप केस, प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी सहित अन्य झूठे केस लगाए गए. आए दिन धमकियां आती रहती है. ऐसे में और नहीं जी सकता. मुझे माफ करना. ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement