बाघों के जंगल में दहशत के 60 मिनट... रणथंभौर नेशनल पार्क में गाड़ी खराब हुई तो पर्यटकों को छोड़ गया गाइड

रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी वाहन खराब होने के बाद गाइड दूसरा वाहन लाने के लिए चला गया. उधर अंधेरा होने पर पर्यटक बुरी तरह घबरा गए. एक घंटे तक फंसे रहने के बाद पर्यटकों को पार्क से बाहर निकाला गया.

राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी वाहन खराब होने से बीस पर्यटक फंसने का मामला सामने आया है. हैरानी की बात यह रही कि पर्यटकों के साथ आया गाइड उन्हें बाघों से भरे जंगल में छोड़कर दूसरा वाहन लाने चला गया. 

यह घटना शनिवार शाम पार्क के जोन 6 में हुई और घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने एक्शन लिया. 

दरअसल, 20 पर्यटकों को ले जाते समय सफारी वाहन खराब हो गया, जिसके बाद गाइड दूसरा वाहन लाने के लिए चला गया. अंधेरा होने पर पर्यटकों और गाइड के बीच तीखी बहस हुई, जिसके कुछ हिस्से एक मोबाइल में रिकॉर्ड हो गए. करीब एक घंटे तक फंसे रहने के बाद पर्यटकों को पार्क से बाहर निकाला गया. 

डीसीएफ प्रमोद धाकड़ ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि तीन कैंटर चालकों और गाइड को जांच पूरी होने तक पार्क में प्रवेश करने से रोक दिया गया है. उन्होंने कहा कि सहायक वन संरक्षक अश्विनी प्रताप को विस्तृत जांच करने का काम सौंपा गया है. 

डीसीएफ धाकड़ ने बताया कि पार्क में प्रतिबंधित लोगों में कैंटर चालक कन्हैया, शहजाद चौधरी और लियाकत अली के साथ गाइड मुकेश कुमार बैरवा भी शामिल हैं. 

