नवदंपति को मंदिर लाया था परिवार, नदी में गिरी स्कॉर्पियो, दूल्हा- दुल्हन की मांओं की मौत

टोंक जिले में एक दर्दनाक हादसे में नवदंपत्ति के परिजनों की स्कॉर्पियो गाड़ी निर्माणाधीन पुल से अनियंत्रित होकर सहोदरा नदी में गिर गई. हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि नवविवाहित दंपत्ति सहित कई लोग घायल हुए.परिजन त्रिनेत्र गणेश के दर्शन से लौट रहे थे. प्राथमिक जांच में गूगल मैप द्वारा अधूरे पुल की जानकारी न देने को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है.

नदी में गिरी स्कॉर्पियो, दूल्हा- दुल्हन की मांओं की मौत (Photo: ITG)
राजस्थान के टोंक जिले में बीती देर शाम टोंक-पीपलू सड़क मार्ग पर ढूंढिया गांव के नज़दीक निर्माणाधीन पुल से एक स्कॉर्पियो के अनियंत्रित हो सहोदरा नदी में गिर जाने का मामला सामने आया है. दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई . वहीं गंभीर रूप से घायल हुई दूसरी महिला की जिला मुख्यालय के सआदत अस्पताल लाते समय रास्ते में मौत हो गयी.

गूगल मैप ने की गड़बड़

गौरतलब है कि सहोदरा नदी में पानी होने के चलते स्कॉर्पियों में फंसे लोगों को निकालने में लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी.स्कॉर्पियो के नदी में गिरने के समय पीछे चल रहे एक अन्य वाहन में सवार लोगों ने सभी घायलों व शव को निकालकर सआदत अस्पताल पहुंचाया. हादसे का कारण गूगल मैप पर निर्माणाधीन पुल पर किसी भी तरह के संकेत नहीं होना माना जा रहा है. 

नवदंपत्ति को त्रिनेत्र गणेश लाये थे परिजन 

परिजनों ने पुलिस को बताया कि हाल ही में 25 नवंबर को किशनगढ़ निवासी सुनील का विवाह रूपनगढ़ क्षेत्र की रहने वाली सुमन से हुआ था.ऐसे में वर वधू दोनों के परिजन आज सवाई माधोपुर के रणथंभोर स्थित त्रिनेत्र गणेश के दर्शन के लिये आये थे.पुलिस ने बताया कि वे शाम को लौटते समय गूगल मैप के बताये रास्ते के अनुसार टोंक से पीपलू मालपुरा होते हुए किशनगढ़ लौट रहे थे.  ढूंढिया गांव के समीप सहोदर नदी के निर्माणाधीन पुल पर अधूरा निर्माण होने के चलते स्कॉर्पियो नदी में जा गिरी.
 
मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में सवार दोनों ही परिवार अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के रिश्तेदार थे. ऐसे में सआदत अस्पताल प्रबंधन व पुलिस घायलों के उपचार को लेकर पूरी तरह मुस्तेद नजर आये.

कार में सवार से दोनों परिवार 

पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियों में जीवनराम,उनकी पत्नि मंजू,पुत्री सरिता,उनका नव विवाहित पुत्र सुशील,पुत्र वधु सुमन,सुमन के माता-पिता सुप्यार व सुखराम सवार थे.दुर्घटना में मंजू व सुप्यार की मौत हुई है जबकि वर वधु व अन्य लोग जख्मी हुए हैं.पीपलू के थानाधिकारी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जायेगा.
 
 

