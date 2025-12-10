scorecardresearch
 
राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा... श्रद्धालुओं से भरी स्लीपर बस की ट्रक से भिड़ंत, 4 की मौत,18 घायल

राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में जयपुर-बीकानेर हाईवे पर स्लीपर बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा यात्री गंभीर घायल हुए. बस में सवार यात्री वैष्णो देवी से लौटकर खाटू श्याम जी जा रहे थे. टक्कर के बाद बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और राहत अभियान चलाया.

यात्री वैष्णो देवी से लौटकर खाटू श्याम जी जा रहे थे.(Photo: Screengrab)
राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में मंगलवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. रात लगभग 10:40 बजे बीकानेर से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस की सामने से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो गई. तेज रफ्तार में हुई यह भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया. हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर अफरातफरी का माहौल बन गया. हादसा जयपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने बिना देर किए घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से पास के अस्पताल पहुंचाया. कई लोग बस में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: सीकर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात, सांस लेने में दिक्कत के बाद 24 लोग अस्पताल में भर्ती

तेज रफ्तार ने छीनी कई जानें

पुलिस के अनुसार, स्लीपर बस बीकानेर से जयपुर की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक झुंझुनूं से बीकानेर की तरफ बढ़ रहा था. दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी और फतेहपुर के पास नेशनल हाईवे पर दोनों में जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के कांच टूटकर यात्रियों के ऊपर गिर गए और कई लोग सीटों में ही फंस गए. धमाके जैसी आवाज सुनकर हाईवे से गुजर रहे वाहन रुक गए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. कुछ ही मिनटों में पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं. पूरी बस में अफरा-तफरी का माहौल था. पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला.

गुजरात के तीर्थयात्री लौट रहे थे वैष्णोदेवी से

हादसे के शिकार अधिकतर यात्री गुजरात के रहने वाले थे. सभी जम्मू स्थित वैष्णोदेवी मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे और रास्ते में खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन की योजना थी. रात को खाटू में रुकने का उनका प्लान था, लेकिन इससे पहले ही फतेहपुर में यह भीषण दुर्घटना हो गई. घायलों को सीकर और नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों की टीमें इलाज में लगातार जुटी हैं.

पुलिस ने मृतकों की पहचान का काम शुरू कर दिया है. बस में घायल और मृत यात्रियों के परिवारों को सूचना भेजी जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर राजस्थान के हाइवे सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि यहां स्लीपर बस हादसे लगातार बढ़ रहे हैं.

गुजरात पुलिस का जवान भी हादसे में मारा गया

मृतकों में गुजरात पुलिस का कांस्टेबल मयंक पटेल भी शामिल है. मयंक पिछले 8 साल से पुलिस में कार्यरत था और अक्सर परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं पर जाता था. इस यात्रा पर वह अपने पिता जसवंत भाई, मां कंचन बेन, भाई संकेत, भतीजे और रिश्तेदारों के साथ निकला था. सभी लोग वलसाड से रवाना हुए थे.

हादसे से ठीक एक घंटे पहले बस ने खाना खाने के लिए एक जगह रुककर ब्रेक लिया था. यात्रियों ने स्वयं खाना बनाया था और इसमें मयंक ने भी सबकी मदद की थी. खाना खाने के बाद जब सभी यात्री सो गए, तब मयंक ड्राइवर के पास केबिन में बैठ गया. उसी दौरान यह भीषण हादसा हो गया और मयंक की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि हादसे की असली वजह क्या थी- तेज रफ्तार, लापरवाही या कोई और कारण.

