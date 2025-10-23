SDM छोटूलाल शर्मा ने पत्नी और बच्चों को घर से निकाला, दर-दर भटकने को हुए मजबूर

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एसडीएम छोटूलाल शर्मा एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं. हाल ही में पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया, जिससे उनकी पुरानी हरकतें फिर चर्चा में आ गई हैं. अब उनके परिवार से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है.

सूत्रों के अनुसार, एसडीएम छोटूलाल शर्मा ने अपनी असली पत्नी पूनम शर्मा और बच्चों को रात में घर से निकाल दिया था. बताया जाता है कि मारपीट के बाद पत्नी और बच्चे अब दर-दर भटकने को मजबूर हैं. पूनम शर्मा ने इस घटना के बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया था.

एसडीएम छोटूलाल शर्मा ने पत्नी को बच्चों को निकाला

वहीं अब एक दूसरी महिला दीपिका व्यास खुद को शर्मा की पत्नी बताकर सामने आई है. यही महिला पेट्रोल पंप विवाद में एप्लीकेशन देने वाली बताई जा रही है. जबकि असली पत्नी पूनम शर्मा का कहना है कि दीपिका व्यास उनकी जगह झूठा दावा कर रही है और एसडीएम उसे पत्नी के रूप में पेश कर रहे हैं.

कई विवादों में फंस चुके हैं एसडीएम छोटूलाल शर्मा

छोटूलाल शर्मा पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं. वे अब तक तीन बार एपीओ किए जा चुके हैं. साल 2017 में भीलवाड़ा में पंचायत समिति अधिकारी गिरिराज मीणा से झगड़े के बाद, और टोंक में 2018 में रिश्वत विवाद के बाद उन्हें हटाया गया था. अब जब उनका नया वीडियो वायरल हुआ है, जनता फिर से सवाल उठा रही है कि ऐसे अधिकारी पर अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई.

