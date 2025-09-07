scorecardresearch
 

मंदिर से लौट रही महिलाओं को ट्रक ने कुचला, चार की मौके पर हो गई मौत

सवाई माधोपुर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रही महिलाओं को कुचल दिया, जिससे चार महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. मृतक महिलाएं मंदिर से लौट रही थीं. हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है.

तेज रफ्तार ट्रक ने ली चार लोगों की जान (Photo: Representational)
तेज रफ्तार ट्रक ने ली चार लोगों की जान (Photo: Representational)

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से चार महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और मृतकों के परिजनों में मातम पसरा हुआ है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा घाटा नैनवाड़ी गांव के पास हुआ. पुलिस के अनुसार, लगभग दर्जनभर लोग बीजासन माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे. वो लसोट के चिमनपुरा जा रहे थे. इसी दौरान कुछ लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से उतरकर पैदल चल रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया.

हादसे में चार महिलाओं की हुई मौत

मित्रापुरा थाने के SHO नरेश पोसवाल ने बताया कि मृतकों की पहचान लाली देवी (45) और उनकी बेटी चैन मीना (20), निवासी विजयपुरा (दौसा) तथा उगंती (30) और ढोली देवी (35), निवासी चिमनपुरा (लसोट) के रूप में हुई है. वहीं, दो लोग घायल हुए हैं जिन्हें तुरंत लसोट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हुआ चालक

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है और चालक की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है. SHO नरेश पोसवाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि आरोपी को जल्द पकड़ा जा सके.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक बहुत तेज रफ्तार से आ रहा था और चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी. घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे पर जाम लगाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया.

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर वाहनों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं. उन्होंने प्रशासन से सख्त कदम उठाने और स्पीड कंट्रोल के लिए इंतजाम करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दी गई है.

 

