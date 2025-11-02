scorecardresearch
 

Feedback

क्या आपके फोन पर भी कहीं से आया है वेडिंग ई-इनवाइट? खोलने से पहले सावधान, ठगी का नया तरीका

राजस्थान में शादी सीजन शुरू होते ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं, और इसी को लेकर राज्य पुलिस ने अलर्ट जारी किया है. पुलिस के अनुसार ठग ‘invitation.apk’ जैसे नाम से नकली वेडिंग ई-इनवाइट लिंक भेजकर फोन हैक कर रहे हैं. इन लिंक पर क्लिक करने से मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जो फोन के SMS, कॉन्टैक्ट, कैमरा, फाइल्स, बैंक डिटेल्स, OTP और पासवर्ड चोरी कर लेता है और वित्तीय धोखाधड़ी की जाती है.

Advertisement
X
साइबर क्राइम डीआईजी ने लोगों से अपील की कि किसी भी ई-इनवाइट को खोलने से पहले सेंडर की पहचान जरूर जांचें. (Photo: AI Generated)
साइबर क्राइम डीआईजी ने लोगों से अपील की कि किसी भी ई-इनवाइट को खोलने से पहले सेंडर की पहचान जरूर जांचें. (Photo: AI Generated)

राजस्थान में शादी का सीजन शुरू होते ही साइबर ठगों की सक्रियता बढ़ गई है. इसी को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने लोगों को फर्जी वेडिंग ई-इनवाइट लिंक से सावधान रहने की सलाह दी है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि ठग नकली शादी के निमंत्रण के नाम पर ऐसे लिंक भेज रहे हैं, जिन पर क्लिक करने से मोबाइल फोन हैक हो सकता है और आपकी निजी व बैंक डिटेल जैसी जानकारी चोरी हो सकती है.

‘invitation.apk’ नाम से फाइल भेज रहे ठग

राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम डीआईजी विकास शर्मा ने शनिवार को बताया कि ठग ‘invitation.apk’ जैसे नाम से फर्जी फाइल भेज रहे हैं, जो शादी के निमंत्रण या लोकेशन शेयरिंग लिंक जैसी दिखती हैं. इन लिंक पर क्लिक करते ही बैकडोर मालवेयर फोन में इंस्टॉल हो जाता है, जो मोबाइल को पूरी तरह हैक कर सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Cyber fraudsters have increasingly been using deepfake videos of well-known personalities to deceive people. (AI generated image/ Representative)
जानलेवा साबित हुआ साइबर फ्रॉड, नौकरी का झांसा देकर की ठगी, महिला ने की आत्महत्या 
Cyber Crime in Uttar Pradesh
'कॉरपोरेट प्रोफेशनल' से 'साइबर क्रिमिनल' बने दोस्त, लोगों को ऐसे लगाया लाखों का चूना 
Bengaluru online fraud
बेंगलुरु: ऑनलाइन मंगाया मोबाइल, अंदर निकली टाइल 
बाबा किस्मतवाले टेलीग्राम चैनल की कहानी. (Photo: AI-generated)
'बाबा किस्मतवाले' टेलीग्राम चैनल पर ये क्या चल रहा था? 
fraud
फोन से ऑर्डर की दवाई, फर्जी पुलिसवालों की एंट्री और बैंक खाता खाली  

फोन हैक हुआ तो सबकुछ गया
 
उन्होंने बताया कि यह मालवेयर फोन के SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैमरा और स्टोर्ड फाइल्स तक पहुंच बना लेता है. इसके बाद यह चुपचाप यूजर्स का पर्सनल डेटा, बैंकिंग डिटेल्स, OTP और पासवर्ड चोरी कर ठगों तक पहुंचा देता है, जिन्हें बाद में वित्तीय धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया जाता है.

क्लिक करने से पहले सेंडर की पहचान कर लें

डीआईजी शर्मा ने कहा कि त्योहारों और शादी के मौसम में लोग अनजान लिंक पर जल्दी क्लिक कर देते हैं, इसलिए ऐसे हमलों में तेजी आती है. साइबर यूनिट ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी ई-इनवाइट या गिफ्ट लिंक को खोलने से पहले भेजने वाले की पहचान जरूर जांचें और केवल भरोसेमंद स्रोत जैसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें.

Advertisement

यह सलाह ऐसे समय में दी गई है जब देवउठनी एकादशी के बाद राजस्थान में शादी सीजन शुरू हो चुका है और नवंबर-दिसंबर में हजारों शादियां होने वाली हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement