क्या आपके फोन पर भी कहीं से आया है वेडिंग ई-इनवाइट? खोलने से पहले सावधान, ठगी का नया तरीका

राजस्थान में शादी का सीजन शुरू होते ही साइबर ठगों की सक्रियता बढ़ गई है. इसी को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने लोगों को फर्जी वेडिंग ई-इनवाइट लिंक से सावधान रहने की सलाह दी है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि ठग नकली शादी के निमंत्रण के नाम पर ऐसे लिंक भेज रहे हैं, जिन पर क्लिक करने से मोबाइल फोन हैक हो सकता है और आपकी निजी व बैंक डिटेल जैसी जानकारी चोरी हो सकती है.

‘invitation.apk’ नाम से फाइल भेज रहे ठग

राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम डीआईजी विकास शर्मा ने शनिवार को बताया कि ठग ‘invitation.apk’ जैसे नाम से फर्जी फाइल भेज रहे हैं, जो शादी के निमंत्रण या लोकेशन शेयरिंग लिंक जैसी दिखती हैं. इन लिंक पर क्लिक करते ही बैकडोर मालवेयर फोन में इंस्टॉल हो जाता है, जो मोबाइल को पूरी तरह हैक कर सकता है.

फोन हैक हुआ तो सबकुछ गया



उन्होंने बताया कि यह मालवेयर फोन के SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैमरा और स्टोर्ड फाइल्स तक पहुंच बना लेता है. इसके बाद यह चुपचाप यूजर्स का पर्सनल डेटा, बैंकिंग डिटेल्स, OTP और पासवर्ड चोरी कर ठगों तक पहुंचा देता है, जिन्हें बाद में वित्तीय धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया जाता है.

क्लिक करने से पहले सेंडर की पहचान कर लें

डीआईजी शर्मा ने कहा कि त्योहारों और शादी के मौसम में लोग अनजान लिंक पर जल्दी क्लिक कर देते हैं, इसलिए ऐसे हमलों में तेजी आती है. साइबर यूनिट ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी ई-इनवाइट या गिफ्ट लिंक को खोलने से पहले भेजने वाले की पहचान जरूर जांचें और केवल भरोसेमंद स्रोत जैसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें.

Advertisement

यह सलाह ऐसे समय में दी गई है जब देवउठनी एकादशी के बाद राजस्थान में शादी सीजन शुरू हो चुका है और नवंबर-दिसंबर में हजारों शादियां होने वाली हैं.

---- समाप्त ----