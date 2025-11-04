सब्जी बेचने वाले ने जीती 11 करोड़ की लॉटरी, उधार लेकर पहुंचा रकम लेने

किस्मत कब और कैसे बदल जाए, यह कोई नहीं जानता. राजस्थान के एक सब्ज़ी विक्रेता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. पंजाब की यात्रा, एक दोस्त की छोटी सी मदद और किस्मत के सहारे, इस सब्ज़ी विक्रेता ने राज्य लॉटरी में 11 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीतकर अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल ली है. लॉटरी जीतने के बाद चंडीगढ़ में औपचारिकताएं पूरी करने आए अमित सेहरा ने नम आंखों से अपनी कहानी बताई. उन्होंने कहा कि उनके पास लॉटरी का इनाम लेने के लिए चंडीगढ़ आने तक के पैसे नहीं थे. उधार लेकर वे रकम लेने गए.

दोस्त से उधार लेकर खरीदा था टिकट

जयपुर के कोटपुतली निवासी अमित सेहरा सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं. उन्होंने बठिंडा की एक दुकान से लॉटरी का टिकट खरीदा था, जिसके लिए उन्हें अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेने पड़े थे. किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्होंने पंजाब स्टेट लॉटरी-दिवाली बम्पर 2025 का शीर्ष पुरस्कार जीत लिया. लॉटरी का परिणाम 31 अक्टूबर को घोषित किया गया था.

उन्होंने कहा, 'यह भगवान का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे 'छप्पर फाड़ के' (अचानक और बड़ी राशि) दिया है.' सेहरा ने बताया कि वह इस बड़ी जीत से बेहद खुश हैं और अब उनकी आर्थिक मुश्किलें खत्म हो जाएंगी.

बच्चों की शिक्षा और दोस्त को 1 करोड़ का तोहफा

अमित सेहरा ने बताया कि वह इस जीती हुई रकम को अपने दो छोटे बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके.

इसके साथ ही, उन्होंने अपने मददगार दोस्त के प्रति आभार व्यक्त किया. सेहरा ने कहा कि वह अपने दोस्त मुकेश को लॉटरी टिकट खरीदने के लिए पैसे उधार देने के बदले 1 करोड़ देंगे. यह एक मिसाल है कि कैसे एक छोटी सी मदद किसी की किस्मत बदल सकती है. सेहरा की कहानी दर्शाती है कि आम आदमी के जीवन में भी भाग्य अचानक दस्तक दे सकता है.

