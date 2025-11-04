scorecardresearch
 

Feedback

सब्जी बेचने वाले ने जीती 11 करोड़ की लॉटरी, उधार लेकर पहुंचा रकम लेने

राजस्थान के एक सब्ज़ी विक्रेता, अमित सेहरा ने पंजाब राज्य लॉटरी में 11 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीता है. जयपुर के कोटपुतली निवासी सेहरा ने यह टिकट बठिंडा में दोस्त से उधार पैसे लेकर खरीदा था. अब वह इस रकम को बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे और अपने मददगार दोस्त मुकेश को 1 करोड़ देंगे. यह जैकपॉट पंजाब स्टेट लॉटरी-दिवाली बम्पर 2025 का है.

Advertisement
X
सब्जी विक्रेता ने दोस्त से उधार लेकर टिकट खरीदा था. (Photo: Representational)
सब्जी विक्रेता ने दोस्त से उधार लेकर टिकट खरीदा था. (Photo: Representational)

किस्मत कब और कैसे बदल जाए, यह कोई नहीं जानता. राजस्थान के एक सब्ज़ी विक्रेता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. पंजाब की यात्रा, एक दोस्त की छोटी सी मदद और किस्मत के सहारे, इस सब्ज़ी विक्रेता ने राज्य लॉटरी में 11 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीतकर अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल ली है. लॉटरी जीतने के बाद चंडीगढ़ में औपचारिकताएं पूरी करने आए अमित सेहरा ने नम आंखों से अपनी कहानी बताई. उन्होंने कहा कि उनके पास लॉटरी का इनाम लेने के लिए चंडीगढ़ आने तक के पैसे नहीं थे. उधार लेकर वे रकम लेने गए.

दोस्त से उधार लेकर खरीदा था टिकट
जयपुर के कोटपुतली निवासी अमित सेहरा सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं. उन्होंने बठिंडा की एक दुकान से लॉटरी का टिकट खरीदा था, जिसके लिए उन्हें अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेने पड़े थे. किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्होंने पंजाब स्टेट लॉटरी-दिवाली बम्पर 2025 का शीर्ष पुरस्कार जीत लिया. लॉटरी का परिणाम 31 अक्टूबर को घोषित किया गया था.

उन्होंने कहा, 'यह भगवान का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे 'छप्पर फाड़ के' (अचानक और बड़ी राशि) दिया है.' सेहरा ने बताया कि वह इस बड़ी जीत से बेहद खुश हैं और अब उनकी आर्थिक मुश्किलें खत्म हो जाएंगी.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
Accused dumper driver Kalyan Meena explaining how the accident happened
'दो बार शराब पी, गाड़ी वाले ने मुझे टोका था...', 14 लोगों की जान लेने वाले डंपर ड्राइवर का कुबूलनामा 
India's captain Harmanpreet Kaur
हरमनप्रीत का जयपुर में लगेगा वैक्स स्टेच्यू, सचिन, धोनी और विराट के साथ दिखेगी महिला क्रिकेट की शेरनी 
Bigg boss 19 host Salman Khan
सलमान खान को कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस, शिकायतकर्ता बोला- ₹5 के पाउच में केसर मुमकिन नहीं 
Drunken young man climbed the tower
जयपुर में डंपर हादसे के 24 घंटे बाद नया हंगामा, टावर पर चढ़ा शराबी ट्रक ड्राइवर  

बच्चों की शिक्षा और दोस्त को 1 करोड़ का तोहफा
अमित सेहरा ने बताया कि वह इस जीती हुई रकम को अपने दो छोटे बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके.

Advertisement

इसके साथ ही, उन्होंने अपने मददगार दोस्त के प्रति आभार व्यक्त किया. सेहरा ने कहा कि वह अपने दोस्त मुकेश को लॉटरी टिकट खरीदने के लिए पैसे उधार देने के बदले 1 करोड़ देंगे. यह एक मिसाल है कि कैसे एक छोटी सी मदद किसी की किस्मत बदल सकती है. सेहरा की कहानी दर्शाती है कि आम आदमी के जीवन में भी भाग्य अचानक दस्तक दे सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bilaspur Train Accident
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Advertisement