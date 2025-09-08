scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान: माउंट आबू में भारी बारिश से बुरी तरह टूटा मुख्य मार्ग, सामने आई भयानक तस्वीर

राजस्थान के माउंटआबू में भारी बारिश से मुख्य मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. ऐसे में प्रशासन ने बस, ट्रक और डंपर जैसे भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. अब वहां केवल हल्के वाहन और दुपहिया चल सकेंगे. सुरक्षा हेतु स्कूल-आंगनबाड़ी बंद कर दिए गए हैं. कई राज्यों में बारिश-बाढ़ से तबाही जारी है.

Advertisement
X
माउंट आबू में भारी बारिश से बुरी तरह टूटा मुख्य मार्ग (Photo: ITG)
माउंट आबू में भारी बारिश से बुरी तरह टूटा मुख्य मार्ग (Photo: ITG)

राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार जारी बारिश के चलते मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है. इसके बाद से प्रशासन ने एक आदेश जारी कर भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है. जिले भर में बरसात का दौर लगातार जारी है. झरने और नदिया उफान पर हैं. ऐसे में माउंटआबू का मुख्य मार्ग भी तेज बारिश से प्रभावित हुआ है. यहां सात घूम पिलर नंबर 20 के पास रास्ता बुरी तरह टूट गया है जिसकी तस्वीरें डरा देने वाली हैं.  सामने आई तस्वीरों में गाड़ियों की लंबी कतार के दूसरी ओर टूटी सड़क बेहद ही जानलेवा दिख रही है. 

जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया की अत्यधिक बारिश के चलते हुए बहाव की वजह से मुख्य मार्ग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर टूट गया है. एतिहात बरतते हुए माउंट आबू जाने वाले सभी भारी वाहनों बस,ट्रक ,टैंकर डम्पर आदि के आवागमन को आगामी आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिया गया है.

माउंटआबू जाने के लिए दुपहिया और छोटी कार व सिर्फ हल्के वाहनों की इजाजत दी गयी है. इसके साथ रात साढ़े आठ बजे से सुबह 6 बजे तक हर तरह के वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर जिले के सभी आंगनबाडी केन्द्रों और स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गयी है.

सम्बंधित ख़बरें

Weather Forecast Today 9 July Rainfall alert
पहाड़ों पर लैंड स्लाइड... नदियों में उफान, रिकॉर्ड तोड़ मॉनसून की बारिश में दिल्ली से राजस्थान तक पानी-पानी 
सिक्किम में हुई लैंड स्लाइड
सिक्किम की चुंगथांग घाटी में भारी बारिश, लैंड स्लाइड से बही सड़क, सेना ने 3500 पर्यटकों को बचाया 
bhajanlal sharma
भारी बारिश से प्रभावित जिलों की स्थिति का फीडबैक लेंगे सीएम, उच्चस्तरीय बैठक करेंगे भजनलाल शर्मा 
Alwar news
अलवर में घर से लापता महिला खेत में बेसुध मिली 
RSS Leader Sunil Ambekar
बंगाल में घुसपैठ... पंजाब में धर्मांतरण और नशे का बढ़ता प्रचलन चिंता का विषय: सुनील आंबेकर 

गौरतलब है कि इस समय सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और पंजाब सहित कई क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी भर गया है. इसके अलावा कई जगह लैंडस्लाइड से भी तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement