राजस्थान: माउंट आबू में भारी बारिश से बुरी तरह टूटा मुख्य मार्ग, सामने आई भयानक तस्वीर

राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार जारी बारिश के चलते मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है. इसके बाद से प्रशासन ने एक आदेश जारी कर भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है. जिले भर में बरसात का दौर लगातार जारी है. झरने और नदिया उफान पर हैं. ऐसे में माउंटआबू का मुख्य मार्ग भी तेज बारिश से प्रभावित हुआ है. यहां सात घूम पिलर नंबर 20 के पास रास्ता बुरी तरह टूट गया है जिसकी तस्वीरें डरा देने वाली हैं. सामने आई तस्वीरों में गाड़ियों की लंबी कतार के दूसरी ओर टूटी सड़क बेहद ही जानलेवा दिख रही है.

जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया की अत्यधिक बारिश के चलते हुए बहाव की वजह से मुख्य मार्ग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर टूट गया है. एतिहात बरतते हुए माउंट आबू जाने वाले सभी भारी वाहनों बस,ट्रक ,टैंकर डम्पर आदि के आवागमन को आगामी आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिया गया है.

माउंटआबू जाने के लिए दुपहिया और छोटी कार व सिर्फ हल्के वाहनों की इजाजत दी गयी है. इसके साथ रात साढ़े आठ बजे से सुबह 6 बजे तक हर तरह के वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर जिले के सभी आंगनबाडी केन्द्रों और स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गयी है.

गौरतलब है कि इस समय सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और पंजाब सहित कई क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी भर गया है. इसके अलावा कई जगह लैंडस्लाइड से भी तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं.

