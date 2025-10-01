शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, फिर धर्म परिवर्तन! महिला वकील ने AIMIM नेता काशिफ जुबेरी पर लगाए गंभीर आरोप

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पूर्व प्रदेश महासचिव काशिफ जुबेरी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है. पीड़िता जयपुर की रहने वाली हैं और यह घटना भी वहीं हुई. हालांकि, आरोपी के माता-पिता से शिकायत करने के लिए पीड़िता टोंक गई, जहां उसे जान से मारने की धमकी दी गई. इसके बाद पीड़िता ने टोंक के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई. टोंक एसपी राजेश मीणा के अनुसार, अपराध स्थल जयपुर होने के कारण पुलिस ने जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज कर जयपुर भेज दी है.

शादी का झांसा देकर किया शोषण

पीड़िता एक एडवोकेट हैं और एक बच्चे की मां भी हैं. घरेलू विवाद के कारण वह अकेली रह रही थीं. आरोप है कि काशिफ जुबेरी ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए निकटता बढ़ाई और शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए. जयपुर के फ्लैट में यह संबंध जारी रहे. पीड़िता गर्भवती भी हुई, लेकिन मिसकैरेज हो गया. इसके बाद जब आरोपी ने शादी से इनकार किया, तो पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पीड़िता का कहना है कि जुबेरी ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव डाला. पति से विवाद के दौरान वह बार-बार पीड़िता से तलाक लेने के लिए कहता और शादी का झांसा देकर धमकाता रहा. आरोप है कि उसने अश्लील वीडियो भी बना रखे हैं और वायरल करने की धमकी दी.

खाली कागजों पर करवाई गई दस्तखत

पीड़िता का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए आरोपी ने कई खाली कागजों पर जबरन दस्तखत कराए. 15 अगस्त को शिकायत करने के लिए जब वह टोंक गई, तो काशिफ के माता-पिता ने भी उसे धमकाकर भगा दिया. 30 सितंबर को पुनः टोंक पहुंचने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया. इस मामले में अब जयपुर पुलिस जांच करेगी और आरोपों की तह तक जाएगी.

कौन है काशिफ जुबेरी?

काशिफ जुबेरी पेशे से वकील हैं और वे पहले एआईएमआईएम टोंक जिला संयोजक के अलावा प्रदेश के विधि सलाहकार भी रह चुके है. वर्तमान में वे अवाम ए टोंक के बैनर तले मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं.

