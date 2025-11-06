scorecardresearch
 

Feedback

जयपुर में फिर तेज रफ्तार डंपर का कहर, युवक को रौंदकर 100 मीटर घसीटा, शव के हो गए तीन टुकड़े

जयपुर में डंपरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. फागी कोर्ट के सामने तेज रफ्तार बजरी से भरे डंपर ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचल डाला. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. भीड़ ने चालक को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया.

Advertisement
X
डंपर से कुचलकर शख्स की मौत (Photo: ITG)
डंपर से कुचलकर शख्स की मौत (Photo: ITG)

राजस्थान में जयपुर के हरमाड़ा में भयावह डंपर हादसे के बाद भी बजरी माफियाओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. मानो डंपर अब सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं. बुधवार को जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर एक बार फिर ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला, जब एक तेज रफ्तार बजरी से भरा डंपर सड़क पार कर रहे युवक को रौंदता हुआ निकल गया. हादसा इतना भीषण था कि डंपर युवक को 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया और मृतक के शरीर के तीन टुकड़े हो गए.

घटना फागी कोर्ट के सामने की है. यहां सड़क पार कर रहे लदाना गांव के गणेश माली को मौत की रफ्तार बनकर आ रहे डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया. डंपर के नीचे आने से युवक का शरीर बुरी तरह पिस गया और तीन टुकड़ों में बिखर गया. लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक गणेश की सांसें थम चुकी थीं. आसपास मौजूद लोगों ने जैसे-तैसे डंपर को रुकवाया और घबराए ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद चालक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे दबोच लिया. सूचना मिलने पर फागी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से शव को फागी अस्पताल भिजवाया गया. पुलिस ने डंपर को जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement

इसके अलावा बुधवार शाम को ही जयपुर के सिरसी गांव में भी एक शराबी डंपर चालक ने टेम्पो में जबरदस्त टक्कर मार दी. गनीमत यह रही कि वहां बड़ा हादसा टल गया. जब लोगों ने चालक को पकड़ा, तो वह भी नशे में धुत्त पाया गया. उसके डंपर से शराब की बोतलें भी बरामद हुईं. बाद में बिंदायका थाना पुलिस ने शराबी चालक को गिरफ्तार कर डंपर जब्त कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई. (Photo: ITG)
जयपुर में 14 लोगों की जान लेने वाले डंपर चालक ने तीन जगह पी थी शराब 
Accused dumper driver Kalyan Meena explaining how the accident happened
'दो बार शराब पी, गाड़ी वाले ने मुझे...', 14 लोगों की जान लेने वाले डंपर ड्राइवर का कुबूलनामा 
ट्रेन के इंजन में रखे गिलास से नहीं छलका पानी. (Photo: ITG)
180 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, एक बूंद भी नहीं छलका ग्लास, Video 
DCPs assurance - There will be impartial and unbiased action in the Amira case.
जयपुर: 9 साल की अमायरा की मौत, स्कूल में बुलिंग या साजिश? SIT करेगी खुलासा 
Gunfire at home over a ransom of 3 million, criminals captured on CCTV.
जयपुर में मौत का डंपर, दिल्ली में गोलियों की गूंज, देखें बड़ी खबरों का विश्लेषण 

गौरतलब है कि दो दिन पहले जयपुर में ही एक अन्य डंपर का कहर दिखा था. यहां डंपर ने एक कार को टक्कर मारने के बाद 4 अन्य गाड़ियों को टक्कर मार दी थी, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई. जबकि 40 के करीब लोग घायल हो गए थे. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जाता है कि यह हादसा हरमाड़ा थाना इलाके के लोहामंडी रोड पर हुई. डंपर चालक शराब के नशे में था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement