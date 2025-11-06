जयपुर में फिर तेज रफ्तार डंपर का कहर, युवक को रौंदकर 100 मीटर घसीटा, शव के हो गए तीन टुकड़े

राजस्थान में जयपुर के हरमाड़ा में भयावह डंपर हादसे के बाद भी बजरी माफियाओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. मानो डंपर अब सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं. बुधवार को जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर एक बार फिर ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला, जब एक तेज रफ्तार बजरी से भरा डंपर सड़क पार कर रहे युवक को रौंदता हुआ निकल गया. हादसा इतना भीषण था कि डंपर युवक को 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया और मृतक के शरीर के तीन टुकड़े हो गए.

घटना फागी कोर्ट के सामने की है. यहां सड़क पार कर रहे लदाना गांव के गणेश माली को मौत की रफ्तार बनकर आ रहे डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया. डंपर के नीचे आने से युवक का शरीर बुरी तरह पिस गया और तीन टुकड़ों में बिखर गया. लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक गणेश की सांसें थम चुकी थीं. आसपास मौजूद लोगों ने जैसे-तैसे डंपर को रुकवाया और घबराए ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद चालक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे दबोच लिया. सूचना मिलने पर फागी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से शव को फागी अस्पताल भिजवाया गया. पुलिस ने डंपर को जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement

इसके अलावा बुधवार शाम को ही जयपुर के सिरसी गांव में भी एक शराबी डंपर चालक ने टेम्पो में जबरदस्त टक्कर मार दी. गनीमत यह रही कि वहां बड़ा हादसा टल गया. जब लोगों ने चालक को पकड़ा, तो वह भी नशे में धुत्त पाया गया. उसके डंपर से शराब की बोतलें भी बरामद हुईं. बाद में बिंदायका थाना पुलिस ने शराबी चालक को गिरफ्तार कर डंपर जब्त कर लिया.

गौरतलब है कि दो दिन पहले जयपुर में ही एक अन्य डंपर का कहर दिखा था. यहां डंपर ने एक कार को टक्कर मारने के बाद 4 अन्य गाड़ियों को टक्कर मार दी थी, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई. जबकि 40 के करीब लोग घायल हो गए थे. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जाता है कि यह हादसा हरमाड़ा थाना इलाके के लोहामंडी रोड पर हुई. डंपर चालक शराब के नशे में था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----