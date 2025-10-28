scorecardresearch
 

15 करोड़ का घोड़ा, 23 करोड़ की भैंस... पुष्कर मेले में इस बार क्या खास

राजस्थान के पुष्कर मेले में इस बार 15 करोड़ का घोड़ा और 23 करोड़ की भैंस लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. मेले में 4,300 से अधिक जानवरों का पंजीकरण हुआ है. सबसे चर्चित हैं चंडीगढ़ के गैरी गिल का घोड़ा शाहबाज और पंजाब के पामिंदर गिल की भैंस अनमोल, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जुट रही है.

15 करोड़ का घोड़ा, 23 करोड़ की भैंस (Photo: AI-generated)
राजस्थान के पुष्कर मेले में इस बार करोड़ों के जानवरों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. 30 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में 15 करोड़ रुपये का घोड़ा और 23 करोड़ रुपये की भैंस आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. देशभर से व्यापारी और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं.

चंडीगढ़ के पशु प्रजनक गैरी गिल अपने दो साल साढ़े साल के घोड़े शाहबाज को लेकर पहुंचे हैं. शाहबाज मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है, जिसने कई शो जीते हैं. गैरी गिल ने बताया कि शाहबाज की कीमत 15 करोड़ रुपये रखी गई है और अब तक 9 करोड़ तक के ऑफर मिल चुके हैं. इस घोड़े की कविंग फीस यानी प्रजनन शुल्क 2 लाख रुपये है.

घोड़े और भैंस ने सबका  ध्यान खींचा

वहीं, पंजाब के पामिंदर गिल की 1500 किलो वजनी भैंस अनमोल की कीमत 23 करोड़ रुपये आंकी गई है. गिल का कहना है कि वह अपनी भैंस को शाही तरीके से रखते हैं. उसे रोजाना दूध, देसी घी और सूखे मेवे खिलाए जाते हैं.

मेले में उज्जैन की 25 लाख की भैंस राणा और 11 करोड़ तक के ऑफर पा चुका घोड़ा बादल भी मौजूद हैं. जयपुर के अभिनव तिवारी अपनी 16 इंच ऊंची गाय के साथ पहुंचे हैं, जो मेले की सबसे छोटी गाय मानी जा रही है.

मेले 4300 जानवरों का पंजीकरण हुआ

मेले में करीब 4,300 जानवरों का पंजीकरण हुआ है जिनमें 3,028 घोड़े और 1,306 ऊंट शामिल हैं. पुलिस ने सुरक्षा के लिए 2,000 से अधिक जवान तैनात किए हैं. वहीं पशुपालन विभाग ने हर जानवर की जांच और डिजिटल रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की है.
 

