मुंबई के ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की चोरी, राजस्थान के पाली से 3 गिरफ्तार

मुंबई के परेल थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की शॉप से 3 लाख रुपये नकद और 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की सोने-चांदी चोरी किए जाने का मामला सामने आया था. जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी थी. इसी बीच पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते राजस्थान के पाली से 22 वर्षीय जितेंद्र उर्फ जीतू व पाली नगर पालिका खुडाला फालना के प्रतिपक्ष नेता भरत चौधरी समेत तीन को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है. उन्होंने बताया कि मुंबई के परेल क्षेत्र के भोइवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान से 8 सितंबर को चोरी हुई थी. चोरों ने 3 लाख 53 हजार नकद और करीब 4 करोड़ 50 लाख का सामान चोरी किया था. जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली सूचना के आधार पर सादड़ी थाना क्षेत्र के सदड़ा निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.

मामले में कार्रवाई करते हुए फालना व सादड़ी क्षेत्र के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टोल नाको को चेक किया गया. इसके अलावा अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 19 सितंबर को गिरफ्तारी कर ली गई. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू के अलावा पाली नगर पालिका खुडाला फालना के प्रतिपक्ष नेता भरत चौधरी व एक अन्य शामिल है. वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है.

गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से 2 किलो 572 ग्राम सोना, 867 ग्राम चांदी के आइटम बरामद किए गए हैं. वहीं अब आरोपियों से मुंबई पुलिस भी पूछताछ करेगी.

