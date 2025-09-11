प्रतापगढ़ में 50 करोड़ की एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, मोस्ट वांटेड तस्कर जम्मु लाला गिरफ्तार

प्रतापगढ़ जिले में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पुलिस ने मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. थाना पीपलखूंट और डीएसटी की टीम ने छापा मारकर 50 करोड़ रुपये कीमत की एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया. इस कार्रवाई में 25 हजार रुपये का इनामी और मोस्ट वांटेड तस्कर जमशेद उर्फ जम्मु लाला निवासी देवल्दी को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने मौके से 17.4 किलो एमडी पाउडर, 70 किलो से अधिक केमिकल और ड्रग बनाने के उपकरण बरामद किए. इन सभी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया है. एडीजी अपराध दिनेश एमएन के निर्देशन और डीआईजी दीपक भार्गव के सुपरविजन में यह पूरी कार्रवाई हुई.

एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़

पुलिस को कई दिनों से आरोपी की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी. टीम ने रैकी कर पुष्टि की और फिर टांडा बड़ा क्षेत्र के झोंपड़े में छापा मारकर आरोपी को पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था. इससे पहले दिसंबर 2024 में भी देवल्दी गांव में छापा मारकर 40 करोड़ रुपये कीमत की ड्रग जब्त की गई थी.

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

हाल ही में आरोपी की लगभग 1 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति पुलिस ने फ्रीज की थी. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार चल रहे अभियान का हिस्सा है. पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.

