10 लाख की सुपारी और पैसों को लेकर नाराजगी, गुरु ने अपनी शिष्या मधु की कराई हत्या

राजस्थान के अलवर में गुरु और शिष्या के रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है. नीमराना थाना क्षेत्र के मोल्डिया गांव में 10 सितंबर की शाम हुई मधु किन्नर हत्याकांड का पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है.

पुलिस ने मुख्य आरोपी नरेश उर्फ सोनिया उर्फ जरीना को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं. एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि रेवाड़ी में रहने वाली सीमा किन्नर ने आपसी वर्चस्व और बधाई के पैसों के बंटवारे को लेकर अपनी शिष्या मधु की हत्या करवाई.

गुरु ही निकला हत्या का मास्टरमाइंड

एसपी ने बताया कि मधु किन्नर सीमा का कहना नहीं मानती थी और बधाई में मिलने वाली राशि का हिस्सा भी नहीं देती थी. इसी रंजिश के चलते सीमा ने मधु को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. उसने अपने सहयोगी नरेश उर्फ जरीना के साथ मिलकर शूटर को 10 लाख रुपये की सुपारी दी. वारदात को अंजाम देने के लिए पवन गुर्जर नामक शूटर को जुलाई 2025 में बुलाया गया. पवन ने कई दिनों तक मधु की रेकी की और नीमराना क्षेत्र में उसके आने-जाने पर नजर रखी.

Advertisement

मधु किन्रर को कार में किया छलनी

10 सितंबर को मोल्डिया गांव में मधु किन्नर अपनी कार में बैठी थी, तभी बाइक पर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. मौके पर ही मधु की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों और किन्नर समाज ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमें गठित कर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और स्थानीय मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी नरेश को फरीदाबाद से पकड़ा गया. उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह तिहाड़ जेल में छह महीने रह चुकी है.

हत्या को अंजाम देने वाले तीन शूटर फरार

पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में शामिल तीन अन्य आरोपी शूटर पवन उर्फ टिंकू, सीमा बंजारा और महावीर जाटव अभी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि पकड़े गए आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरे गिरोह को बेनकाब कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस खुलासे से किन्नर समाज में हड़कंप मचा हुआ है. आपसी वर्चस्व और पैसों के विवाद के चलते अंजाम दिए गए इस हत्याकांड ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

Advertisement

---- समाप्त ----