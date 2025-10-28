जयपुर में मजदूरों से भरी बस में लगी भयानक आग, तीन की मौत, 6 झुलसे

जयपुर में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जब ईंट भट्टों पर काम करने जा रहे मजदूरों से भरी बस अचानक आग की लपटों में घिर गई. हादसा इतना भयावह था कि तीन मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को तुरंत एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

यह घटना जयपुर के बाहरी इलाके में स्थित भट्टा मार्ग पर हुई, जब बस भट्टे से कुछ दूरी पर पहुंची ही थी कि अचानक उस पर से गुजरी हाई टेंशन लाइन का तार बस से टकरा गया. चिंगारी लगते ही बस से धुआं निकलने लगा और कुछ ही मिनटों में उसने भयानक आग पकड़ ली. बस में सवार मजदूरों में चीख-पुकार मच गई, जबकि चालक ने किसी तरह बस को सड़क किनारे रोक दिया. कई मजदूरों ने खिड़कियां तोड़कर या दरवाजे से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इसी दौरान बस में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया और पूरी बस राख में बदल गई. चालक मौके से फरार हो गया.

बस में सवार मजदूर उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत जिलों के रहने वाले थे. वे दिवाली के बाद जयपुर में ईंट भट्टों पर काम करने लौट रहे थे. मजदूर मुनीम खान ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बस में था, तभी अचानक बस में करंट दौड़ गया. कुछ ही मिनटों में सब जलने लगा. हमने खिड़की तोड़ी और बाहर कूदे.

घायल महिला शबीना ने बताया कि जब बस में करंट दौड़ा तो उसने अपनी दो साल की बेटी उमेमा को खिड़की से बाहर धकेला, जिससे उसकी जान बची. शबीना ने बताया कि चालक को तार दिखाई दिए थे, लेकिन उसने बस नहीं रोकी. हादसे में झुलसी चालीस वर्षीय चंदा बेगम के भाई मोहम्मद कयूम ने बताया कि दीवाली के बाद बहन जयपुर मजदूरी के लिए लौट रही थी, लेकिन करंट से उसका पूरा शरीर जल गया.

डॉक्टरों के मुताबिक घायल छह मजदूरों की हालत अब स्थिर है. इनमें दो साल की उमेमा, 10 साल का अजहर, 22 वर्षीय अल्ताफ, 40 वर्षीय सितारा, नाजमा और चंदा बेगम शामिल हैं. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर तीनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं और उनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है. जांच के अनुसार बस में लगभग 60 मजदूर सवार थे. हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है, जबकि प्रारंभिक जांच में बिजली के तार के संपर्क से करंट फैलने और सिलेंडर फटने से आग लगने की पुष्टि हुई है. जयपुर पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है और हादसे में लापरवाही की संभावनाओं की भी जांच की जा रही है.

