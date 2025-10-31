scorecardresearch
 

बाबा श्याम के जन्मदिन पर खाटू में VIP दर्शन बंद, शहर नो व्हीकल जोन, सख्त सुरक्षा व्यवस्था

सीकर के खाटू में बाबा श्याम के जन्मदिन पर विशाल आयोजन की तैयारी पूरी हो गई है. 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर लाखों भक्त पहुंचेंगे. भीड़ नियंत्रण के लिए खाटू नगरी को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे. 2600 पुलिसकर्मी, होमगार्ड व निजी गार्ड तैनात किए गए हैं. 230 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी. मंदिर 24 घंटे खुले रहेंगे.

बाबा श्याम के जन्मदिन की पूरी तैयारी (Photo: Screengrab)
बाबा श्याम के जन्मदिन की पूरी तैयारी (Photo: Screengrab)

सीकर में बाबा श्याम के जन्मदिन पर खाटू नगरी में खास तैयारी की गई है. 1 नवंबर देवउठनी एकादशी पर लाखों भक्त पहुंचने वाले हैं. भीड़ को देखते हुए पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया गया है. इस दौरान वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे. केवल सरकारी प्रोटोकॉल वाले ही छूट पाएंगे.

नगर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी गई है. 2600 पुलिसकर्मी, 900 होमगार्ड और 1200 निजी गार्ड ड्यूटी पर रहेंगे. पूरे क्षेत्र को प्रशासन की ओर से 7 सेक्टर और पुलिस की ओर से 13 सेक्टर में बांटा गया है. मंदिर प्रशासन ने 230 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी.

बाबा श्याम के जन्मदिन पर खाटू नगरी तैयार

मंदिर को विशेष फूलों से सजाया गया है. 20 कारीगर कई दिनों से सजावट में लगे रहे. अनुमान है कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे. साफ सफाई के लिए 250 कर्मी लगाए गए हैं. शहर में जगह-जगह पानी और शौचालय की सुविधा भी की गई है.

ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है. खाटू रिंग रोड नो व्हीकल जोन है. आने वाले भक्तों को लामिया तिराहे से नए मार्ग से मंदिर तक लाइन में पहुंचना होगा. खाटू में रहने वाले लोग आई कार्ड दिखाकर ही आ-जा सकेंगे. बाहरी वाहनों के लिए अलग-अलग जगह पार्किंग बनाई गई है.

मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे 

रेलवे और रोडवेज की ओर से अतिरिक्त ट्रेन और बस सेवा शुरू की गई है. मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे. भक्त ढोल नगाड़े और ध्वज के साथ बड़ी संख्या में खाटू पहुंच रहे हैं और शहर भक्तिमय माहौल में डूबा है.
 

---- समाप्त ----
