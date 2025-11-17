जयपुर: SIR ड्यूटी में तैनात टीचर ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, काम के दबाव से थे परेशान, सीनियर पर लगाया आरोप

Rajasthan News: जयपुर में SIR का काम देख रहे एक सीनियर टीचर ने सुसाइड कर लिया है. बिंदायका रेलवे फाटक पर रेल से कटकर जान दे दी. मुकेश जांगिड़ ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के पीछे की वजह एक सीनियर को बताया है.

बिंदायका थानाप्रभारी विनोद वर्मा ने बताया कि सुबह 4:30 बजे टीचर काम के लिए मोटरसाइकिल लेकर घर से निकले थे. इसके बाद बिंदायका फाटक के पास आकर उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी.

जानकारी के मुताबिक, मृतक राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाहरी का बास स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत थे. इसी के चलते वे BLO के रूप में काम भी करते थे. टीचर की उम्र 48 साल बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है .

मृतक के भाई गजानंद ने बताया कि भाई लगातार परेशान चल रहा था. बीती रात को उनका कोई साथी फॉर्म वगैरह भरने में उनकी मदद करके गया था. आज सुबह वह घर से गए थे. इसके बाद ये घटना हुई.

टीचर की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है. इसमें उन्होंने लिखा है कि वह SIR योजना के काम के चलते परेशान हैं. उनका सुपरवाइजर सीताराम उन पर काम करने का दबाव और सस्पेंड करने की धमकी दे रहा था.

