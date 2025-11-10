स्कूल नहीं जाना चाहती थी अमायरा, मां के साथ हुई बातचीत का ये ऑडियो आया सामने

जयपुर एक नामी स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर 9 वर्षीय छात्रा अमायरा ने सुसाइड कर लिया था. छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. वहीं, अब छात्रा के चाचा ने उसकी मां से हुई बातचीत का एक ऑडियो शेयर किया है. जिसमें अमायरा कह रही है कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती है.

और पढ़ें

बुलिंग का शिकार थी अमायरा

चाचा साहिल के अनुसार यह ऑडियो जुलाई 2024 में अमायरा और उसकी मां के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत का है. जिसमें अमायरा अपनी मां से कहती सुनाई दे रही है कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती. साहिल के अनुसार यह फ़ोन पर हुई बातचीत अमायरा की मां ने उसकी पिछले साल की कक्षा शिक्षिका को भेजी थी, लेकिन शिक्षिका ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

यह भी पढ़ें: 'वो कभी कल्पना चावला...तो कभी दीपिका पादुकोण... उसके बहुत सारे ड्रीम्स थे...' अमायरा को याद कर फफक पड़ीं मां शिवानी

ऑडियो से सवाल उठता है कि अमायरा स्कूल में बहुत परेशान थी. यही वजह थी कि वह स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी. वहीं, जॉइंट पैरेंट्स एसोसिएशन राजस्थान (JPAR) ने भी स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि छात्रा बुलिंग की शिकार थी. उसे लगातार परेशान किया जा रहा था. अगर स्कूल प्रशासन की तरफ से मामले को गंभीरता से लिया गया होता तो उसकी जान बच जाती.

Advertisement

स्कूल प्रशासन ने साफ कर दिया था खून का धब्बा

अमायरा का स्कूल की बिल्डिंग से कूदने का एक वीडियो भी सामने आया था. जिसमें देखा जा सकता है कि अमायरा रेलिंग पर चढ़ी और कूद गई. घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी. वहीं परिजनों की सूचना पर जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो स्कूल प्रशासन ने स्पॉट से खून के धब्बे को साफ करवा दिया था.

---- समाप्त ----