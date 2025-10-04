scorecardresearch
 

खांसी की दवा पिलाने के बाद बेटे को नहीं आया होश... पिता बोले- विश्वास करके सरकारी अस्पताल से लाए थे सिरप

Rajasthan News: कफ सिरप में जहरीले केमिकल की त्रासदी अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी गहरा गई है. जयपुर के जेके लोन अस्पताल में एक और बच्चे की मौत के बाद राज्य में कफ सिरप पीने से मरने वाले बच्चों की संख्या 3 तक पहुंच गई है, जबकि करीब 35 बच्चे बीमार हुए हैं.

राजस्थान में जहरीली सिरप का कहर जारी.(Photo:Screengrab)
जयपुर के जेके लोन अस्पताल में विवादित कफ सिरप पीने के बाद एक और बच्चे की मौत हो गई. अब तक राजस्थान में 3 बच्चों की जान जा चुकी है और करीब 35 बच्चे बीमार पड़ चुके हैं. कफ सिरप के सेवन से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला जारी है. 

भरतपुर के रुदावल से आया एक साल का बच्चा जेके लोन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है, जबकि सीकर से आए दो बच्चे आईसीयू से वार्ड में स्थानांतरित किए गए हैं.

इनके पिता ने बताया कि उनके 2 साल के बेटे पियूष और 5 साल के आयुष को सर्दी-खांसी होने पर सीकर के हाथीदेह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया गया था, जहां विवादित कंपनी का प्रतिबंधित कफ सिरप डेक्सट्रोमेथोरफन दिया गया. इसके बाद दोनों बच्चे बेहोश हो गए. तबीयत अधिक बिगड़ने पर उन्हें जयपुर लाया गया.

जेके लोन अस्पताल में भरतपुर के रुदावल का एक साल का बच्चा नितिन आईसीयू में भर्ती है. उसके पिता ने बताया कि उन्होंने सरकारी अस्पताल से डेक्सट्रोमेथोरफन सिरप लिया और बच्चे को पिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया.

जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आरएन सेहरा ने बताया कि कफ सिरप पीने की हिस्ट्री वाले सात बच्चे सीकर और भरतपुर से उनके पास आए हैं. इनमें से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है.

