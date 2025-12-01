scorecardresearch
 
विधवा बहू और उसका प्रेमी...मचान पर बैठा देख बौखलाए ससुर और जेठ, दोनों को बांधकर लगा दी आग

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में प्रेम संबंध को लेकर हुई दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. मौखमपुरा के बाड़ोलाव गांव में विधवा महिला और उसके प्रेमी को खेत की मचान पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई. दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने जेठ और चाचा ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. घटना से गांव में तनाव व्याप्त है और प्रेमी युगल अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है.

विधवा बहू और उसके प्रेमी को बांधा और लगा दी आग (Photo: ITG)
राजस्थान में जयपुर के पास मौखमपुरा क्षेत्र के बाड़ोलाव गांव में प्रेम संबंध को लेकर सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. यहां खेत की मचान पर बैठे प्रेमी जोड़े को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया. यह घटना शनिवार देर रात उस समय हुई, जब विधवा सोनी गुर्जर अपने प्रेमी कैलाश गुर्जर से मिलने खेत की टापरी पर पहुंची.

परिवार वालों को इसकी भनक लगी तो महिला के चाचा ससुर बिरदीचंद गुर्जर और जेठ गणेश गुर्जर उसके पीछे-पीछे खेत तक पहुंच गए. जैसे ही दोनों ने मचान पर बैठे सोनी और कैलाश को देखा, उन्होंने कथित तौर पर दोनों को मचान से बांध दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी. चीखों के बीच पूरा खेत आग की लपटों से भर गया.

आग में बुरी तरह झुलसे दोनों प्रेमियों को बाद में ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. कैलाश करीब 70 फीसदी और सोनी 45 फीसदी तक झुलस चुकी है. दोनों को सवाईमान सिंह अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

घटना की जानकारी मिलते ही जयपुर ग्रामीण की एसपी राशि डोगरा मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने जली हुई मचान, खेत की फेंसिंग और घटनास्थल पर मौजूद सभी सामग्री का बारीकी से निरीक्षण किया. एसपी राशि डोगरा ने बताया कि गंभीर रूप से घायल सोनी और कैलाश ने अस्पताल में दिए अपने बयानों में स्पष्ट रूप से जेठ गणेश और चाचा ससुर बिरदीचंद का नाम लिया, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब मामले में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई कर रही है.

पीड़ित महिला सोनी गुर्जर की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है. उसके पति की छह साल पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है. उसके दो बच्चे हैं, जिसमें 9 साल का बेटा और 7 साल की बेटी भी है, हैरान करने वाली बात यह है कि उसके बेटे का बाल विवाह भी हो चुका है. दूसरी ओर कैलाश गुर्जर शादीशुदा है, और दोनों के बीच संबंध काफी समय से चल रहे थे. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि एक साल पहले सोनी के जेठ के बेटे और कैलाश के भाई की बेटी ने प्रेम विवाह कर लिया था.

इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच बोलचाल बंद हो गई और समय के साथ यह मनमुटाव गहरी रंजिश में बदल गया. पुलिस का मानना है कि यही रंजिश इस घटना का एक बड़ा कारण हो सकती है. फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और पूछताछ जारी है. गांव में तनाव का माहौल है, जबकि अस्पताल में घायल प्रेमी जोड़े की जिंदगी के लिए संघर्ष लगातार जारी है.

