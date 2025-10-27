Rajasthan: होटल में खाना खाकर भागे गुजराती टूरिस्ट, 10 हजार 900 रुपये का बिल दिया बिना हुए फरार, स्टाफ ने पीछा कर दबोचा

राजस्थान के सिरोही जिले के रिको थाना क्षेत्र से एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई है, जहां गुजरात से आए पांच टूरिस्ट होटल में खाना खाने के बाद बिना बिल चुकाए ही रफूचक्कर हो गए. पूरा मामला होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना 25 अक्टूबर की शाम करीब 4:30 बजे की है. अंबाजी और आबूरोड के बीच स्थित सियावा गांव की हैप्पी डे होटल में गुजराती नंबर की एक कार से पांच लोग पहुंचे थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी. सभी ने होटल में बैठकर खाना खाया, लेकिन बिल चुकाने के समय उन्होंने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और धीरे-धीरे सभी टेबल से उठकर होटल से बाहर निकल गए.

यह भी पढ़ें: सिरोही: दिवाली के दिन बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कांस्टेबल पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला, वारदात CCTV में कैद

कुछ ही मिनटों में वे कार में बैठकर मौके से फरार हो गए. होटल संचालक और वेटर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार का पीछा शुरू किया. होटल कर्मियों ने कई किलोमीटर तक पीछा करते हुए अंबाजी के पास गुजरात सीमा पर जाम के दौरान उन पर्यटकों को पकड़ लिया. इस दौरान होटल स्टाफ ने मौके पर ही वीडियो बनाकर पूरे वाकये को रिकॉर्ड किया.

Advertisement

देखें वीडियो...

सूचना पर आबूरोड रिको पुलिस और गुजरात पुलिस भी मौके पर पहुंची और पर्यटकों को हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि होटल का कुल बिल ₹10 हजार 900 था, जिसे चुकाए बिना सभी भागने की कोशिश कर रहे थे. घटना के बाद होटल संचालक ने पुलिस को शिकायत दी है. वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कार गुजराती नंबर प्लेट की थी और सभी पर्यटक मिलकर यह धोखाधड़ी की साजिश रच रहे थे.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- शक्तिसिंह परमार जगतसिंह.