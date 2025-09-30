राजस्थान: रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा, दिवाली और छठ के लिए इन रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें टाइम टेबल

दिवाली में छठ पूजा को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड महाराष्ट्र के विभिन्न रूटों पर 25 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है. साथ ही 56 जोड़ी ट्रेनों में 154 डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही रेलवे के अन्य जॉन के साथ मिलकर रेल मार्गों का रिव्यू किया जा रहा है. जिन मार्गों पर ट्रेनों की ज्यादा डिमांड है. उन मार्गों पर ट्रेन चलाई जाएगी.

उत्तर पश्चिम रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि दिवाली व छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में खासी भीड़ रहती है. ऐसे में यात्रियों को सफर करने में सुविधा रहे. इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से राजस्थान से 25 जोड़ी ट्रेनों का स्पेशल संचालन किया जाएगा. गाड़ी संख्या 03007/08 हावड़ा खातीपुरा हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा. गाड़ी संख्या 08611/12 अजमेर संतरागाछी के बीच ट्रेन का संचालन किया जाएगा.

गाड़ी संख्या 09619/09620 रांची अजमेर रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन होगा. हिसार खड़की के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. बीकानेर साइननगर शिरडी के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा. भगत की कोठी जोधपुर से बांद्रा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. गोमती नगर से खातीपुरा जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा.

अजमेर से दौंड के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. अजमेर से सोलापुर के बीच ट्रेन का संचालन किया जाएगा. अजमेर से बांद्रा के बीच ट्रेन चलाई जाएगी. भगत की कोठी से दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा. दौराई से सुल्तानपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी.

ये है पूरा रूट

मदार से रोहतक के बीच, लाल कुआं से राजकोट, हुबली से भगत की कोठी, कानपुर से असारवा के बीच, मैसूर से अजमेर के बीच, तिरुपति से हिसार के बीच, जोधपुर से मऊ के बीच, पुणे से सांगानेर जयपुर के बीच, ओखा से शकूरबस्ती के बीच, पुणे से सांगानेर के बीच, पुणे से सांगानेर के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. भावनगर से शकूर बस्ती के बीच साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाएगी. उदयपुर सिटी से आसनसोल के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा.

56 जोड़ी ट्रेनों में 154 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 56 जोड़ी ट्रेनों में 154 अतिरिक्त कोच भी लगाई गई हैं. साथ ही रूटों का सर्वे चल रहा है. जिन रूटों पर ट्रेनों के डिमांड ज्यादा है. उन रूटों पर जरूरत के हिसाब से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि अन्य रेलवे के अन्य जॉन से भी संपर्क किया जा रहा है. उनकी मदद से भी ट्रेन संचालित की जाएगी. साथ ही ट्रेनों में जांच पड़ताल की भी व्यवस्था बढ़ाई गई है. लोग बिना टिकट के ट्रेनों में सफर करते हैं. स्लीपर श्रेणी के टिकट पर एसी में सफर करते हैं. ऐसे ही यात्रियों पर भी लगाम लगाने के लिए जांच व्यवस्था बेहतर की गई है. इससे टिकट लेकर सफर करने वाली यात्रियों को दिक्कत होती है.

