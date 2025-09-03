राजस्थान के चूरू में सांपों को हाथ में पकड़कर लोगों ने किया डांस, गोगाजी मेले का वीडियो वायरल

राजस्थान के चूरू जिले में मनोकामना पूर्ण गोगामेड़ी में तेजा दशमी के अवसर पर आयोजित गोगाजी मेले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोग हाथ में सांपों को लेकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

यह मेला लोकदेवता गोगा जी महाराज को रिझाने और उनकी पूजा-अर्चना के लिए आयोजित किया जाता है. इस दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक भी देखने को मिलता है. मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं. लोग लोकगीतों पर झूमते हुए सांपों के साथ विभिन्न करतब करते हैं.

सांपों को हाथ लेकर डांस करते लोग

राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर तेजा दशमी पर गोगाजी के मंदिरों में मेले लगते हैं. चूरू में भी गोगाजी मंदिर में विशाल अखाड़ा सजाया गया, जिसमें सांपों के साथ नृत्य और पूजा का अनोखा संगम देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने इन पलों को कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

नृत्य और पूजा की परंपरा वर्षों से चली आ रही है

इस मेले में सांपों के साथ नृत्य और पूजा की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. लोग आस्था और विश्वास के साथ लोकदेवता गोगाजी की भक्ति में लीन रहते हैं. मेले का आयोजन स्थानीय समुदाय और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जाता है. यह अनोखा दृश्य राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं का प्रतीक है. मेले में शामिल लोग और पर्यटक इस अनुभव को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.

