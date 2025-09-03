scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान के चूरू में सांपों को हाथ में पकड़कर लोगों ने किया डांस, गोगाजी मेले का वीडियो वायरल

चूरू जिले के मनोकामना पूर्ण गोगामेड़ी में तेजा दशमी पर गोगाजी मंदिर के मेले में लोग सांपों को हाथ में लेकर नृत्य करते नजर आए. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मेले में हजारों लोग शामिल हुए और आस्था, विश्वास और लोकगीतों का संगम देखने को मिला.

Advertisement
X
सापों के साथ डांस करते लोग (Photo: Screengrab)
सापों के साथ डांस करते लोग (Photo: Screengrab)

राजस्थान के चूरू जिले में मनोकामना पूर्ण गोगामेड़ी में तेजा दशमी के अवसर पर आयोजित गोगाजी मेले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोग हाथ में सांपों को लेकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं. 

यह मेला लोकदेवता गोगा जी महाराज को रिझाने और उनकी पूजा-अर्चना के लिए आयोजित किया जाता है. इस दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक भी देखने को मिलता है. मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं. लोग लोकगीतों पर झूमते हुए सांपों के साथ विभिन्न करतब करते हैं.

सांपों को हाथ लेकर डांस करते लोग

सम्बंधित ख़बरें

इस केस पर डॉक्टर अलग राय रख रहे हैं. (Photo: Screengrab)
15 साल की लड़की को 42 दिन में 10 बार सांप ने डसा, अस्पताल में भर्ती 
छात्रा को कई बार अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है- (Photo: Screengrab)
9वीं क्लास की छात्रा को सांप ने 1 महीने में 9 बार डसा, दहशत में परिवार और गांव के लोग 
लेडी तस्कर से बरामद 48 लाख रुपए कैश.
लेडी स्मगलर के घर आटे के डिब्बों से निकले ₹48 लाख कैश, ₹1 करोड़ की ब्राउन शुगर भी 
सांप के हमले में बाल-बाल बचा युवक (Photo: Screengrab)
ललितपुर: घर में सो रहे युवक को सांप ने की डंसने की कोशिश, उसने मसल डाला सांप का मुंह 
Snake in Classroom
क्लासरूम में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी 

राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर तेजा दशमी पर गोगाजी के मंदिरों में मेले लगते हैं. चूरू में भी गोगाजी मंदिर में विशाल अखाड़ा सजाया गया, जिसमें सांपों के साथ नृत्य और पूजा का अनोखा संगम देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने इन पलों को कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

नृत्य और पूजा की परंपरा वर्षों से चली आ रही है

इस मेले में सांपों के साथ नृत्य और पूजा की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. लोग आस्था और विश्वास के साथ लोकदेवता गोगाजी की भक्ति में लीन रहते हैं. मेले का आयोजन स्थानीय समुदाय और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जाता है. यह अनोखा दृश्य राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं का प्रतीक है. मेले में शामिल लोग और पर्यटक इस अनुभव को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement