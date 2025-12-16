बाड़मेर में 12वीं की छात्रा को स्कॉर्पियो सवार युवकों ने किया अगवा, फिर नदी किनारे ले जाकर किया गैंगरेप

राजस्थान के बाड़मेर में चाकू की नोंक पर स्कूली छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बदमाशों ने स्कूल से लौट रही छात्रा को किडनैप कर स्कॉर्पियो में सुनसान जगह पर ले गए. जहां उसके साथ दरिंदगी की. पूरा घटनाक्रम बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में 12 दिसंबर को घटित हुई.

और पढ़ें

पुलिस ने पीड़ित छात्रा के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट समेत बीएनएस की अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. गुड़ामालानी थानाधिकारी सुरेंद्र विश्नोई के मुताबिक नाबालिग स्कूली छात्रा के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी जो 12वीं की स्टूडेंट है.

यह भी पढ़ें: हापुड़: दो सप्ताह तक बंधक बनाकर 3 लोगों ने किशोरी से किया गैंगरेप, 2 गिरफ्तार

12 दिसंबर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर लौट रही थी. पिता का आरोप है कि बीच रास्ते में स्कॉर्पियो में सवार होकर आए 2 बदमाश युवकों ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और जबरदस्ती धकेलकर स्कॉर्पियो में डाल दिया. इसके बाद बदमाश उसे नदी के रास्ते सुनसान जगह पर ले गए. जहां बारी -बारी से उसके साथ दरिंदगी की.

Advertisement

आसपास लोगों को आते देख छोड़ भागे बदमाश

पुलिस ने बताया कि नाबालिग के चिल्लाने और आसपास लोगों को आता-जाता देख आरोपी स्कूली छात्रा को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले. इसके बाद शाम करीब 7 बजे पीड़िता अपने घर पहुंची. जिसके बाद मां ने देरी से आने का कारण पूछा. इस पर पीड़िता ने आपबीती अपनी मां को बताई.

यह भी पढ़ें: 'दहेज नहीं लाई तो...', महिला ने पति-ससुर पर लगाए गंभीर आरोप, बोली- दोस्तों से कराया गैंगरेप

शादी समारोह में गए थे पिता

नाबालिग स्कूली छात्रा के पिता किसी शादी समारोह के चलते बाहर गए हुए थे. 14 दिसंबर की रात जब वह घर लौटे तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई. थानाधिकारी सुरेंद्र विश्नोई के अनुसार परिवादी की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है. मामले की जांच गुड़ामालानी डीएसपी सुखराम विश्नोई कर रहे हैं. जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

---- समाप्त ----