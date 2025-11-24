मुंह पर घूंघट, हाथ में लाठी...चोरी करने आए शख्स को महिलाओं ने इतना पीटा कि टूट गया डंडा, VIDEO

राजस्थान के अलवर जिले के रेणी थाना क्षेत्र के बाढ़का गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें चेहरे पर घूंघट लिए कुछ महिलाएं एक व्यक्ति के हाथ पैर रस्सी से बांधती हुई नजर आ रही है. इस दौरान व्यक्ति उनसे माफी मांग रहा है. वहां मौजूद महिलाओं ने उस व्यक्ति को डंडे से इतना पीटा कि डंडा भी टूट गया. कुछ देर बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से दो लोगों को हिरासत में लिया गया.

रेणी थाना क्षेत्र के बाढ़का गांव में दो व्यक्ति चोरी की फिराक में पहुंचे. इस दौरान वहां मौजूद गांव की महिलाओं ने उनको देख लिया और उनको पकड़ लिया. एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया. जबकि दूसरे के हाथ पैर बांधकर महिलाओं ने जमकर पीटा. महिलाओं ने रस्सी से उसके पैर और हाथों को बांध दिया और वहां मौजूद लकड़ी के डंडे से जमकर पिटाई की. इस दौरान डंडा भी टूट गया.

मामले की सूचना पुलिस को दी गई. कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंची और रेणी थाना पुलिस ने व्यक्ति को वहां से गिरफ्तार किया. साथ ही पूछताछ के बाद उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस पूछताछ में बताया कि वो लोग गांव में गए थे. वहां महिलाओं ने उनको पकड़ लिया और उनकी पिटाई की. जिस तरह से महिलाओं ने उनको पीटा है उससे साफ है कि वो लोग पहले भी गांव में जा चुके हैं और उनका ग्रामीणों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा. पुलिस ने धारा 151 में दोनों को बंद करके जेल भेज दिया.

वहीं दूसरी तरफ महिलाओं द्वारा मारपीट करने का वीडियो बनाया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस संबंध में रेणी थाने के एसएचओ रामजीलाल ने बताया कि यह घटना 6 दिन पुरानी है. गांव से मामले की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया. इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कोई शिकायत नहीं दी गई. साथ ही जिन लोगों के साथ मारपीट हुई उन लोगों ने भी पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी. इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से दोनों लोगों को धारा 151 में गिरफ्तार किया था.

